Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul ar putea sprijini Ucraina în identificarea și contactarea bărbaților de vârstă militară aflați în Germania, în vederea revenirii lor în țară, potrivit Politico.

Declarația a fost făcută într-un interviu publicat pe 9 septembrie 2026, în contextul în care autoritățile de la Kiev încearcă să își consolideze efectivele militare.

Wadephul a precizat că acești bărbați ar trebui să se întoarcă în Ucraina, dar a subliniat că nu ar trebui obligați să facă acest lucru.

Ministrul a menționat că autoritățile germane dețin informații despre persoanele aflate pe teritoriul țării, inclusiv prin evidențele de rezidență și de acordare a ajutoarelor sociale.

Potrivit relatărilor despre interviul acordat publicației germane Bild, Wadephul consideră că bărbații ucraineni apți pentru serviciul militar ar trebui să contribuie la apărarea țării lor. El a oferit sprijinul Berlinului pentru identificarea și contactarea celor care locuiesc în Germania.

Declarația nu anunță o măsură concretă de returnare forțată și nici nu indică adoptarea unei proceduri noi pentru deportarea cetățenilor ucraineni. Ministrul a vorbit despre posibilitatea unei colaborări cu autoritățile de la Kiev, fără să prezinte detalii despre un mecanism oficial sau despre calendarul unei astfel de acțiuni.

Wadephul a indicat că Germania poate identifica persoanele vizate prin datele pe care le deține în cadrul sistemelor administrative. Printre exemplele menționate se numără înregistrarea rezidenței, statutul de ședere și evidențele privind beneficiarii de ajutoare sociale.

Nu au fost prezentate, în informațiile publice disponibile, detalii despre numărul persoanelor care ar putea fi vizate sau despre modul în care ar urma să fie transmise datele către Ucraina. De asemenea, nu a fost anunțat un acord concret privind schimbul de informații în acest scop.

Afirmațiile ministrului german vin într-o perioadă în care Berlinul își menține sprijinul militar pentru Ucraina.

Germania a anunțat recent că va furniza noi rachete interceptoare Patriot și alte echipamente destinate apărării antiaeriene, pe fondul avertismentelor privind intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene în sezonul rece.

În același timp, Wadephul a cerut Ucrainei să acorde prioritate achizițiilor de armament de la producătorii germani de apărare. Potrivit Reuters, ministrul a argumentat că sprijinul acordat Kievului trebuie să fie justificat și în fața contribuabililor germani, inclusiv prin contracte pentru industria de apărare din Germania.

Declarația lui Johann Wadephul deschide o discuție despre modul în care statele europene ar putea sprijini Ucraina în gestionarea efectivelor militare, dar nu stabilește, de una singură, o politică nouă. Pentru ca o astfel de colaborare să devină operațională, ar fi necesare clarificări privind temeiul juridic, protecția datelor și procedurile aplicabile persoanelor vizate.

Deocamdată, informațiile publice indică doar disponibilitatea politică exprimată de ministrul german, nu și existența unui program oficial de returnare a bărbaților ucraineni de vârstă militară din Germania.

Surse: POLITICO Europe – articolul despre declarațiile lui Johann Wadephul; Reuters – declarațiile ministrului german de Externe despre sprijinul pentru Ucraina; Reuters – Germania anunță noi rachete Patriot pentru Ucraina.