Statele membre ale Uniunii Europene au dat undă verde Kievului pentru a utiliza o parte din împrumutul gigant de 90 de miliarde de euro în scopul achiziționării de rachete interceptoare Patriot. Deși acordul politic a fost deja stabilit, detaliile tehnice ale deciziei urmează să fie finalizate până la data de 11 septembrie, conform informațiilor furnizate de surse europene, conform kyivpost.

Suma destinată acestei tranșe speciale se ridică la 3,2 miliarde de euro. Această măsură reprezintă o abatere importantă de la regulile standard ale împrumutului european, oferind Ucrainei resursele financiare necesare pentru a-și securiza spațiul aerian înainte de venirea sezonului rece.

Mecanismul financiar aplicat în mod obișnuit impune ca fondurile din împrumutul european să fie direcționate exclusiv către echipamente militare fabricate în Europa sau în Ucraina. Cu toate acestea, din cauza urgenței militare, UE a aprobat o excepție crucială care permite achiziția de tehnologie din afara spațiului comunitar.

Șefa executivului european a confirmat oficial decizia printr-un mesaj publicat pe platformele digitale. „Împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, salut acordul statelor membre privind derogarea acordată Ucrainei pentru achiziționarea de produse esențiale pentru sistemele de apărare aeriană Patriot”, a scris von der Leyen pe X.

Președinta Comisiei Europene a subliniat importanța strategică a fondurilor, precizând că suma alocată „va permite Ucrainei să-și protejeze mai bine spațiul aerian împotriva atacurilor nediscriminatorii ale Rusiei”.

Nevoia de reaprovizionare rapidă a stocurilor de interceptoare vine pe fondul bombardamentelor continue desfășurate de forțele ruse. Atacurile masive cu drone și rachete pun la grea încercare infrastructura de apărare a Kievului.

Militarii ucraineni au reușit să doboare 175 de ținte aeriene rusești într-o singură noapte, însă amenințarea rachetelor balistice rămâne extrem de greu de contracarat fără muniție specializată.

„În ciuda rezultatelor foarte bune obținute cu rachetele de croazieră, situația este deosebit de dificilă în cazul rachetelor balistice”, a spus Zelenski într-o postare pe Telegram.

Pe lângă decizia luată la nivelul Uniunii Europene, Marea Britanie a anunțat un pachet suplimentar de ajutor militar în valoare de 100 de milioane de lire sterline. Acest sprijin include rachete destinate sistemelor Patriot, muniție de artilerie, drone și interceptoare suplimentare.

Livrarea echipamentelor britanice se va desfășura prin mecanismul NATO PURL, conceput pentru coordonarea achizițiilor directe de armament din Statele Unite ale Americii, astfel încât noile rachete să ajungă pe front înainte de debutul iernii.