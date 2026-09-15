O relație începută pe Tinder între un ofițer superior al marinei spaniole și o femeie născută în fosta Uniune Sovietică a declanșat o investigație de securitate la cartierul general maritim al NATO din Northwood, Marea Britanie, iar militarul a fost ulterior retras din funcție și trimis înapoi în Spania, The Times.

Cazul îl vizează pe un ofițer spaniol care lucra la Allied Maritime Command (MARCOM), structură NATO responsabilă inclusiv de monitorizarea activității navale ruse. Femeia, identificată drept Janina White, are cetățenie britanică și poloneză și neagă categoric că ar fi spionat pentru Rusia.

Investigațiile nu au stabilit public că ea ar fi agent al unui serviciu de informații străin.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică și preluate ulterior de alte publicații europene, ofițerul și Janina White s-au cunoscut pe Tinder în octombrie 2024.

Relația a evoluat rapid. White s-a mutat în locuința militarului din Londra la aproximativ două săptămâni după ce s-au cunoscut, iar cei doi au deschis și un cont bancar comun. La acel moment, ofițerul era detașat la MARCOM, în Northwood, în nord-vestul Londrei.

Poziția sa era considerată sensibilă. Din cadrul MARCOM sunt urmărite activitățile navale ale Rusiei, inclusiv deplasările submarinelor și navelor de război, precum și activitatea asociată „flotei din umbră” utilizate pentru transportul petrolului rusesc și eludarea sancțiunilor.

Unul dintre momentele care au atras atenția autorităților a fost participarea lui White la o petrecere de Crăciun organizată la Northwood în decembrie 2024. Ea a intrat în baza militară în baza unui permis temporar de vizitator.

În prima jumătate a anului 2025 au apărut preocupări de securitate în legătură cu relația. Potrivit documentelor judiciare citate de presa britanică, NATO și autoritățile spaniole au deschis investigații separate.

Regatul Unit nu a participat la aceste proceduri de securitate, potrivit documentelor relatate de presa spaniolă. Spania a suspendat autorizația națională de securitate a ofițerului, iar accesul său la Northwood a fost ulterior retras.

Pe 19 iunie 2025, comandamentul bazei a fost informat despre investigație și i-a revocat permisul de acces în așteptarea rezultatelor verificărilor. A doua zi, militarul a fost escortat în afara instalației.

La 29 iulie 2025, detașarea sa la MARCOM a fost încheiată, iar ofițerul s-a întors în Spania.

White, în vârstă de 49 de ani, susține că nu a lucrat niciodată pentru serviciile ruse și că suspiciunile au fost alimentate de faptul că s-a născut în fosta Uniune Sovietică.

„Știu cu siguranță că nu sunt o spioană rusă”, a declarat ea pentru presa britanică.

Femeia nu a fost arestată, iar informațiile publice despre caz nu indică existența unei concluzii oficiale potrivit căreia ea ar fi agent al Rusiei. White a inițiat, de asemenea, acțiuni juridice împotriva Ministerului britanic al Apărării și NATO, susținând că a fost discriminată.

Ea afirmă că în relația cu ofițerul exista o regulă potrivit căreia acesta nu discuta acasă despre activitatea sa profesională. White spune că știa doar, în linii generale, că militarul se ocupa de submarine și de „flota din umbră” rusă, fără să primească informații clasificate.

Cazul a căpătat o nouă dimensiune după o călătorie a lui White la Sankt Petersburg, unde aceasta susține că a fost abordată de un bărbat care s-a prezentat drept agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB.

Potrivit relatării sale, bărbatul, pe care îl numește Andrei, a invitat-o la o cafenea și a discutat cu ea aproximativ două ore. Întrebările ar fi vizat relația sa cu ofițerul NATO, ancheta de securitate și familia sa.

White susține că nu i-a oferit informații clasificate despre activitatea militarului. Ea a recunoscut însă că a discutat despre anumite aspecte legate de anchetă și că nu știa cum ar trebui să procedeze într-o asemenea situație.

Incidentul evidențiază una dintre vulnerabilitățile urmărite în procedurile de securitate pentru personalul militar și angajații care au acces la informații clasificate: relațiile personale pot deveni relevante atunci când implică persoane ale căror trecut, contacte sau activități ridică semne de întrebare.

În acest caz, nu există o dovadă publică potrivit căreia informații clasificate NATO ar fi fost transmise Rusiei. Totuși, autoritățile spaniole și NATO au considerat suficient de serioase suspiciunile pentru a retrage accesul militarului și pentru a încheia detașarea sa la MARCOM.

În august 2025, ofițerul și White au încercat să intre din nou în baza Northwood, alături de alte persoane. Accesul le-a fost refuzat, iar poliția britanică a fost chemată la fața locului. Nimeni nu a fost arestat.

NATO și Ministerul britanic al Apărării nu au oferit detalii despre investigație, invocând natura procedurilor și faptul că situația face obiectul unor acțiuni juridice.

Prin urmare, cazul trebuie diferențiat de o acuzație confirmată de spionaj. Elementele publice arată că suspiciunile au determinat măsuri de securitate împotriva ofițerului, însă nu demonstrează că Janina White ar fi fost agent rus sau că informații clasificate ale NATO au ajuns la Moscova.