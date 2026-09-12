Afluxul masiv de călători din ultimii ani a pus o presiune uriașă pe infrastructura aeroportuară, generând necesitatea unor măsuri imediate de extindere și modernizare. În cadrul unei vizite recente la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, premierul Vasile Tofan a subliniat urgența demarării lucrărilor de amplificare a spațiului, stabilind un termen clar pentru începerea șantierului, conform zdg.md.

Creșterea accelerată a traficului a depășit capacitatea actuală de procesare a terminalelor, iar autoritățile caută soluții provizorii pentru fluidizarea fluxului de persoane. În urma discuțiilor purtate cu directorul întreprinderii, Sergiu Spoială, au fost stabilite câteva intervenții rapide destinate să reducă disconfortul călătorilor în perioadele de vârf.

„Noutatea bună e că avem peste 6 milioane de pasageri, numărul s-a dublat în doi ani. Noutatea proastă e că, efectiv, nu mai facem față”, a menționat premierul într-un video publicat pe pagina sa de Facebook.

Pentru a gestiona aglomerația din zonele de așteptare, conducerea a primit directive clare privind suplimentarea locurilor de șezut și diversificarea serviciilor de alimentație publică prin opțiuni mobile.

„Am dat indicații, de exemplu, să avem extra locuri de așezat acolo unde lipsesc mai mult, să avem puncte mobile de mâncare, care vând produse de bază: cafea, plăcinte, pentru a mai descărca rândurile”, a menționat premierul.

Deși măsurile provizorii pot ameliora temporar situația, soluția definitivă constă în extinderea structurală a spațiului existent. Licitația pentru desemnarea constructorului a fost deja lansată, iar autoritățile se află în etapa de evaluare a ofertelor primite pentru a selecta compania câștigătoare.

„Extinderea trebuie să înceapă cel târziu în octombrie”, a declarat premierul Vasile Tofan, după o vizită la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”.

Oficialul a punctat că întârzierea lucrărilor afectează potențialul economic al obiectivului strategic și că infrastructura trebuie adusă cât mai rapid la standardele necesare pentru a susține volumul actual de pasageri.

„Asta nu va soluționa problema mare la Aeroport, căci avem un spațiu mult prea mic pentru pasageri mult prea mulți. De asta, e foarte important ca reconstrucția să meargă înainte. Știți, s-a anunțat licitația, s-au primit oferte, e foarte important să alegem câștigătorul și să începem reconstrucția cât mai din timp, pentru că aeroportul nu e la capacitatea necesară. Am putea procesa mult mai mulți pasageri, am putea genera mult mai multe venituri pentru o întreprindere strategică”, a adăugat premierul.