Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

Republica Moldova. Un complot de asasinate care viza lideri politici, jurnaliști și militari ucraineni a fost dejucat în ultima clipă, în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina. O rețea transfrontalieră, formată din cetățeni moldoveni și coordonată din umbră, ar fi pregătit mai multe atacuri la comandă, iar 11 persoane au fost reținute în cadrul anchetei.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), trei persoane din Moldova, convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și recrutorul lor, au fost reținute. În paralel, autoritățile ucrainene au prins alte șapte persoane implicate, în urma perchezițiilor efectuate la Kiev și Odesa.

Țintele planificate includeau un jurnalist cunoscut, listat de Rusia drept „extremist” și aflat în urmărire internațională, conducătorul unei întreprinderi strategice de stat și militari activi din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv combatanți ai Legiunii Străine.

„Informațiile acumulate în cadrul măsurilor operative au fost transmise partenerilor din Ucraina, iar cooperarea în cadrul echipei comune de anchetă a permis prevenirea acestor asasinate”, au declarat reprezentanții PCCOCS.

Anchetatorii susțin că planificarea atacurilor a început în decembrie 2025. Inițial, două persoane au fost trimise la Kiev sub acoperirea unor curieri pentru a colecta informații despre victime. Ulterior, au fost recrutați alți membri, inclusiv persoane capabile să folosească arme de foc.

Suspecții ar fi analizat traseele victimelor și ar fi pregătit mai multe scenarii de atac, de la împușcături directe până la detonarea unor automobile.

Principalul suspect, Șepeli Nicolae Andrei, născut în 1995, a fost grațiat în 2022 în Moldova, după ce anterior fusese condamnat în Rusia. Pe 19 februarie 2026, grațierea i-a fost revocată de președinta Maia Sandu, după ce autoritățile au descoperit că menținea legături cu grupuri criminale organizate. Ancheta indică faptul că Șepeli ar fi avut rol de recrutor și ar fi menținut contacte cu coordonatori ai serviciilor speciale ruse prin Telegram.

Cei trei reținuți suplimentari din Moldova sunt doi concubini și un tânăr, iar toți cei 10 recrutați au vârste între 19 și 43 de ani și provin din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina. Unii aveau antecedente penale pentru huliganism și infracțiuni rutiere.

Operațiunea s-a desfășurat sub egida Europol și Interpol, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei. Autoritățile susțin că intervenția rapidă a împiedicat punerea în aplicare a planului și a prevenit o posibilă destabilizare a securității în Ucraina.

Procurorii PCCOCS au formulat învinuiri pentru cei patru reținuți în Moldova și au cerut arest preventiv pentru 30 de zile. Aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.