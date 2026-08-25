Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au decis să extindă urmărirea penală în dosarul Nordis. Ancheta îi vizează direct pe administratorii grupului de firme implicat în acest caz, dar și patru societăți comerciale urmărite penal pentru fapte noi de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, conform news.ro.

În acest dosar au fost reținute anterior 11 persoane, printre care se numără fostul deputat PSD Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă. Inculpații sunt cercetați pentru infracțiuni complexe, care includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Măsurile recente adoptate de procurorii Structurii Centrale a DIICOT vin pe fondul acumulării de noi plângeri din partea celor care susțin că au fost păgubiți în urma tranzacțiilor imobiliare desfășurate de grup.

„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro şi 17.000 de dolari”, precizează procurorii DIICOT.

Pe lângă plângerile depuse de persoanele fizice, anchetatorii au înregistrat și o reclamație separată venită din partea unei persoane juridice. O societate comercială a formulat o plângere penală pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, invocând un prejudiciu stabilit la aproximativ 7 milioane de lei.

Ancheta a luat o turnură decisivă la începutul lunii februarie 2025, când 11 persoane au fost reținute de anchetatori. Acuzațiile au vizat o serie întreagă de fapte grave, inclusiv stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor cu scopul de a obține rambursări sau restituiri necuvenite de la bugetul general consolidat al statului.

Imediat după reținerea suspecților, autoritățile au aplicat măsuri asigurătorii masive pentru recuperarea pagubelor. Poliția Română a pus sechestru pe 201 imobile constând în case și apartamente, 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 mașini, dar și pe părți sociale și acțiuni. Totodată, au fost blocate 48 de conturi bancare aparținând persoanelor fizice și firmelor cercetate.

La zece zile de la reținere, Înalta Curte de Casație și Justiție a modificat măsurile preventive dispuse inițial. Instanța a admis contestațiile formulate de inculpați, stabilind punerea în libertate a tuturor celor aflați în stare de arest.

În cazul omului de afaceri Vladimir Ciorbă s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură aplicată și altor trei inculpați. În ceea ce o privește pe Laura Vicol, instanța a decis să nu mai stabilească nicio altă măsură preventivă.

Decizia instanței supreme a fost luată într-un complet de divergență. În cadrul completului s-a înregistrat și o opinie separată formulată de judecătoarea Elena Barbu, care a propus la acel moment plasarea în arest la domiciliu pentru trei dintre inculpați, printre care și fostul deputat PSD Laura Vicol.

Ancheta DIICOT continuă în prezent pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea întregului prejudiciu cauzat de activitatea grupului.