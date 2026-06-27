Politica

Laura Vicol îl reclamă penal pe Siegfried Mureșan. Ce susține fosta deputată PSD

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Laura Vicol îl reclamă penal pe Siegfried Mureșan. Ce susține fosta deputată PSDLaura Vicol. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
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Din cuprinsul articolului

Laura Vicol a anunțat că a formulat o plângere penală împotriva europarlamentarului Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că a asociat-o cu Nordis într-o postare publicată pe Facebook. Fosta deputată PSD susține că mesajul face parte dintr-o campanie care i-a afectat familia în ultimii doi ani.

Laura Vicol anunță că a sesizat organele de anchetă

Laura Vicol a transmis, printr-o postare publicată pe Facebook, că a formulat o plângere penală împotriva lui Siegfried Mureșan. Fosta deputată PSD susține că europarlamentarul a asociat-o din nou cu Nordis într-un mesaj rămas public pe rețeaua de socializare. În mesajul publicat online, aceasta afirmă că a aflat despre postare abia ulterior.

„Aseară am aflat, întâmplător, de o postare publicată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și rămasă publică până astăzi. În acea postare, acesta mă etichetează drept Laura Vicol (Nordis) și îi îndeamnă pe oameni să nu uite acest lucru”, a scris Laura Vicol.

Laura Vicol susține că ea și familia sa au fost ținta unei campanii

Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților afirmă că atât ea, cât și membrii familiei sale, au fost afectați în ultimii doi ani de asocierea repetată cu Nordis și de reacțiile generate în spațiul public.

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„De aproape doi ani, eu și copiii mei trăim consecințele unei campanii publice de demonizare începută după reportajul mincinos Recorder. Am primit amenințări, injurii și mesaje de o violență greu de imaginat”, afirmă aceasta.

Laura Vicol susține că efectele unei astfel de etichetări erau previzibile pentru orice persoană aflată într-o funcție publică.

„Orice persoană publică știa sau putea să știe ce efecte are perpetuarea acestei etichete. Cu toate acestea, un membru al Parlamentului European a ales să mă asocieze din nou cu Nordis”, a scris ea.

Siegfried Mureşan

Siegfried Mureşan. Sursă foto: Facebook

Ce solicită prin plângerea penală

Fosta deputată spune că a cerut organelor competente să analizeze postarea în contextul amenințărilor și al consecințelor pe care, în opinia sa, această asociere le-a avut asupra familiei sale.

„Am depus astăzi plângere penală și am solicitat organelor competente să analizeze această postare în contextul întregii campanii de linșaj public, al amenințărilor primite de mine și de familia mea și al efectelor pe care această asociere le-a produs și continuă să le producă”, a transmis aceasta.

În finalul mesajului, Laura Vicol afirmă că libertatea de exprimare nu poate justifica expunerea unei persoane unui val de ură.

„Libertatea de exprimare nu poate deveni libertatea de a contribui la stigmatizarea și expunerea unei persoane unui val de ură. Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte”, a încheiat Laura Vicol.

Până la momentul publicării acestei știri, europarlamentarul Siegfried Mureșan nu a avut o reacție publică în legătură cu anunțul privind plângerea penală.

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