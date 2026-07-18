Replica zilei pe Legea salarizării. Ținta, Siegfried Mureșan

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), i-a transmis sâmbătă un mesaj ironic eurodeputatului PNL Siegfried Mureșan, pe care l-a invitat să participe la negocierile privind noua Lege a salarizării. Social-democratul a spus, în fața jurnaliștilor, că este convins că liberalul nu își petrece weekendul la plajă și că ar putea veni să discute cu reprezentanții sindicatelor.

Declarația a fost făcută la Parlament, unde reprezentanții PSD au continuat seria consultărilor cu organizațiile sindicale din diferite domenii de activitate.

Florin Manole a afirmat că întâlnirile cu sindicatele au început încă de sâmbătă dimineață și vor continua inclusiv duminică, urmând ca marți PSD să participe la consultări cu o concluzie asupra proiectului de lege.

În acest context, fostul ministru a lansat o invitație ironică adresată lui Siegfried Mureșan.

„Sper să ne ajute şi domnul Siegfried Mureşan. L-am invitat. Este aici şi un călăreţ pentru el, este aşteptat. Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii ţării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend şi munceşte undeva, poate îşi face timp să vină şi aici”, a declarat Florin Manole.

Acesta a adăugat că eurodeputatul ar trebui să fie interesat de discuțiile cu sindicatele, mai ales în contextul în care este vehiculat drept propunerea liberalilor pentru funcția de prim-ministru.

„Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu şi bea o cafea”, a spus Manole.

Fostul ministru al Muncii a precizat că PSD își dorește ca România să atragă toate fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă consideră că acest obiectiv nu trebuie atins cu prețul adoptării unei legi respinse de toate categoriile profesionale.

Potrivit acestuia, în acest moment există numeroase nemulțumiri față de proiectul aflat în discuție.

Manole a explicat că întâlnirile organizate în acest weekend au rolul de a analiza observațiile formulate de fiecare familie ocupațională și de a compara forma inițială a proiectului cu varianta transmisă recent partidelor.

Reprezentantul PSD a mai spus că forma finală a Legii salarizării ar trebui să reducă tensiunile sociale și să evite protestele.

În opinia sa, dacă nu poate fi găsită o variantă care să fie acceptată de principalele categorii profesionale, legea nu ar trebui adoptată în forma actuală.

„PSD vrea să atragem toţi banii posibili din PNRR, dar în acelaşi timp suntem ferm convinşi că o lege care să nemulţumească pe toată lumea nu este o lege pe care trebuie să o votăm. Trebuie să găsim ori o formă care să mulţumească social, să oprească greve şi proteste, fie, dacă acest lucru nu este posibil, nu avem să votăm o lege care scade veniturile multor oameni din sistemele de educaţie, sănătate, apărare, ordine publică”, a declarat Florin Manole.