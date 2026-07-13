Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere fostului președinte Traian Băsescu să explice public modul în care Siegfried Mureșan a fost susținut și promovat politic în perioada în care acesta a ajuns pe listele PMP pentru Parlamentul European.

Atacul vine în contextul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Siegfried Mureșan este propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, iar trecutul său politic a revenit în centrul disputelor dintre partide.

Daniel Zamfir a lansat public o provocare la adresa fostului șef al statului, cerându-i să vorbească despre ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan și despre susținerea de care acesta ar fi beneficiat în perioada PMP.

„Domnule Traian Băsescu, aveți onoare? Ieșiți public și spuneți tot ce știți despre cum a ajuns Siegfried Mureșan sub protecția dumneavoastră și cum a fost ulterior parașutat în PMP”, este mesajul transmis de liderul senatorilor social-democrați, potrivit Gândul.

Declarația apare într-un moment tensionat pe scena politică, după ce PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Mureșan drept propunere comună pentru funcția de premier.

Cele trei formațiuni au anunțat oficial, la finalul lunii iunie, că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru conducerea Guvernului. Propunerea a fost înaintată președintelui Nicușor Dan în cadrul negocierilor pentru depășirea blocajului politic.

Ilie Bolojan a confirmat că PNL, alături de USR și UDMR, a mers la consultări cu varianta Siegfried Mureșan, invocând experiența acestuia în domeniul fondurilor europene și al bugetelor.

Numele europarlamentarului a fost însă implicat și într-o nouă controversă politică. Mureșan a fost acuzat că ar fi intervenit la Budapesta pentru ca UDMR să nu susțină Guvernul Veștea.

Acuzațiile au fost lansate în spațiul politic, iar Daniel Zamfir readuce acum în discuție și începuturile carierei sale.

Siegfried Mureșan a fost membru PDL, iar ulterior a intrat în Partidul Mișcarea Populară. În 2014, a obținut primul mandat de europarlamentar după ce a candidat pe lista PMP, formațiune creată la inițiativa lui Traian Băsescu.

Mureșan s-a aflat pe locul al doilea pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare din 2014. La acel moment, Elena Udrea îl prezenta drept un politician cu experiență în instituțiile europene.

Potrivit informațiilor publicate anterior în presă, Mureșan a fost implicat și în campania electorală a Elenei Băsescu. De asemenea, în perioada petrecută în PMP, a susținut candidatura Elenei Udrea la alegerile prezidențiale.

În 2018, Siegfried Mureșan a părăsit PMP și s-a înscris în PNL. Și-a continuat ulterior activitatea în Parlamentul European, unde a devenit una dintre figurile importante ale delegației liberalilor români și ale Partidului Popular European.

Provocarea lansată de Daniel Zamfir arată că negocierile pentru viitorul Executiv sunt însoțite de o confruntare tot mai dură între PSD și partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan.

În timp ce PNL, USR și UDMR pun accent pe experiența europeană a europarlamentarului, social-democrații readuc în atenție traseul său politic și legăturile cu foști lideri ai PMP.