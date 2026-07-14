PNL ar putea renunța la propunerea ca eurodeputatul Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, dacă negocierile pentru formarea noului Executiv vor conduce la o altă soluție considerată potrivită, susține Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița.

Acesta a explicat că, în prezent, poziția oficială a partidului rămâne neschimbată, însă o eventuală modificare a propunerii de premier va fi discutată în structurile de conducere ale formațiunii.

Virgil Guran a declarat că liberalii susțin în continuare formarea unui guvern alcătuit din PNL, USR și UDMR și exclud o nouă colaborare guvernamentală cu PSD.

„Noi ne menținem ceea ce am spus. Ne vedem de aceste probleme importante pentru România, care au niște termene, iar din punct de vedere politic, menținem și acea hotărâre că nu mai facem guvernare cu PSD, în același timp că suntem de acord să facem un Guvern, din care să facă parte USR, UDMR, iar PSD să-și facă linia de guvernare și suntem de acord cu o alternanță la guvernare, dar cred că pentru a se continua ce s-a început acum, să nu se bulverseze tot, este necesar să rămână prima dată la guvernare USR, UDMR, PNL”, a spus Guran.

Liderul liberal consideră că procesul de negociere este dificil și atrage atenția că președintele României ar trebui să se implice mai activ pentru deblocarea situației politice.

„Este foarte greu să se ajungă la acel acord. Cred că președintele României va trebui să aibă un rol puțin mai imperativ în aceste negocieri, pentru că altfel, nu va fi un Guvern (…). Așteptăm să vină cu soluția de prim-ministru, în sensul după negocieri să-și dea seama ce este mai bine pentru România și vă spun că pentru România mai bine în momentul de față înseamnă o continuare a guvernării, pentru o perioadă doar, până când ieșim din acest impas, o guvernare formată din PNL, USR și UDMR și să vină să explice foarte clar că va numi un prim-ministru pentru această formulă. Se va vota în Parlament, nimeni nu-și dorește alegeri anticipate, nici măcar AUR, mă refer individual, ca parlamentari”, mai arată acesta.

Întrebat în ce condiții PNL ar putea renunța la propunerea ca Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, Virgil Guran a spus că decizia aparține conducerii partidului și va depinde de rezultatul negocierilor.

„Asta o vom discuta în interiorul partidului. Deocamdată, aceasta este hotărârea forurilor de conducere PNL, dar bănuiesc că dacă se va ajunge la o formulă logică, benefică, se va putea gândi și acest lucru, cu toate că este păcat, pentru că Siegfried Mureșan chiar reprezintă o soluție pentru România”, a arătat acesta.

Virgil Guran a fost întrebat și despre posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să propună un premier tehnocrat pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Liderul liberal a declarat că și această variantă ar urma să fie analizată în partid.

„V-am spus, asta se va discuta în forurile de conducere, dar părerea mea este că s-ar putea ajunge la o concluzie de genul acesta, dar bineînțeles, persoana respectivă, premierul considerat tehnocrat să fie cineva capabil în care avem încredere că va duce reformele până la capăt”, a încheiat el.