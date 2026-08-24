Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” revine între 26 și 28 august 2026, cu o ediție aniversară. Timp de trei seri, publicul va avea parte de spectacole dedicate cântecului, dansului și tradițiilor românești, transmise în direct de la ora 20.00, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Folclor.

Gazda ediției jubiliare este Iuliana Tudor, care va fi prezentă pe scena din Piațeta Perla din Mamaia. Din culise, Ionuț Dulgheriu va aduce în fața telespectatorilor declarații și reacții ale concurenților.

Festivalul este organizat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.

Prima seară, dedicată „Cântecelor Românilor”

Miercuri, 26 august, ediția aniversară se deschide cu spectacolul „Cântecele Românilor”. Pe scenă vor urca artiști tineri și consacrați, mulți dintre ei laureați ai Festivalului de la Mamaia.

Printre invitații primei seri se numără Zorina Bălan, Olguța Berbec și Remus Novac, Angelica Flutur, Nicu Mâță, Maria Beatrice Băndoiu, Ovidiu Homorodean, Valentin Precup, Fetele de la Botoșani, Gabriel Treteag, Roxana Goia, Sînziana și Ioana Ștefan, Simona Alexandru, Andreea Feraru, Ștefania Șirin Narenji, Cătălina Alexa, Larisa Cârlugea, Delia Gandore și Ștefan Țîrdea.

Invitatul special al serii este violonistul, dirijorul și profesorul Ovidiu Barteș.

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, dirijată de Cezar Cazanoi.

Fuego-Paul Surugiu, aniversat la Mamaia

A doua seară, programată joi, 27 august, poartă titlul „Tradiția ne unește – De la tradiția autentică la cea urbană, folclor și cântece de petrecere”.

Spectacolul îl va avea în centrul atenției pe Fuego-Paul Surugiu, care împlinește 50 de ani. Artistul va fi sărbătorit pe scena festivalului alături de Andreea Voica, Niculina Stoican, Ionuț Fulea, Cornelia și Lupu Rednic, Viorica Macovei și Gabriel Nebunu.

Seara va combina muzica tradițională cu folclorul urban și cântecele de petrecere și va beneficia de participarea Orchestrei Ansamblului Profesionist „Brâulețul”, dirijată de Cezar Cazanoi. Dansatorii ansamblului vor completa spectacolul, în coregrafia lui Ștefan Coman.

„Mă bucur foarte mult că Televiziunea Română transmite în direct, la TVR 1, cele trei seri ale festivalului de folclor de la Mamaia și că, astfel, toți românii vor putea fi conectați la emoția de la malul mării”, a transmis Iuliana Tudor.

Gala de la Mamaia aduce pe scenă ansambluri din mai multe regiuni

Festivalul se încheie vineri, 28 august, cu seara „Virtuozitate și Excelență Artistică”. Spectacolul va reuni artiști și ansambluri reprezentative pentru mai multe zone etnofolclorice ale României.

Ansamblul Profesionist „Brâulețul” din Constanța îi va avea ca invitați pe Aneta Stan și Nedyalko Nedyalkov, din Bulgaria. Ansamblul „Izvorașul” din Drobeta-Turnu Severin va evolua alături de Angelica Stoican, Nineta Popa și Traian Jurchela, în timp ce Ansamblul „Baladele Deltei” din Tulcea îl va avea ca invitat pe Ion Urdeș.

Din Iași vine Ansamblul „Constantin Arvinte”, alături de Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu.

Matilda Pascal Cojocărița are, la rândul său, o legătură veche cu Televiziunea Română. În 1985, artista câștiga trofeul concursului „Floarea din grădină”, iar ulterior avea să fie printre invitații primei ediții a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

Seara de gală se va încheia cu un recital extraordinar susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică și Stelu Enache.

Iuliana Tudor: „Este onorant să urc pe scena festivalului”

Gazda ediției aniversare spune că momentul are o semnificație specială atât pentru festival, cât și pentru Televiziunea Română, care sărbătorește în acest an 70 de ani de existență.

„Pentru mine este onorant să urc pe scena Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc «Mamaia», într-o ediție jubiliară”, a declarat Iuliana Tudor.

Prezentatoarea a anunțat și momente-tribut dedicate unor artiști care au trecut de-a lungul timpului pe scena festivalului și care nu mai sunt. Publicul va putea vedea imagini din Arhiva TVR și va asculta cântece îndrăgite, readuse în atenție prin interpretările noii generații.

Ediția din acest an marchează 25 de ani de la prima întâlnire a festivalului cu publicul și își propune să aducă împreună artiști consacrați și tineri interpreți, într-un spectacol dedicat patrimoniului folcloric românesc.

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” se desfășoară în perioada 26-28 august 2026, de la ora 20.00, și va fi transmis în direct la TVR 1, TVR Internațional și TVR Folclor.