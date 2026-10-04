Christa Pike, o femeie condamnată la moarte în statul american Tennessee, se află în continuare în stare critică, după ce a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală. Deținuța este internată în spital, inconștientă și conectată la un ventilator, iar medicii nu pot estima deocamdată șansele unei recuperări complete, potrivit AP.

Avocatul femeii, Stephen Ferrell, a declarat că aceasta nu și-a recăpătat cunoștința de la procedura de execuție, care a avut loc miercuri. Potrivit apărătorului, starea de sănătate a clientei sale rămâne gravă, iar evoluția sa pe termen lung este incertă.

Christa Pike a primit două doze de pentobarbital în timpul tentativei de execuție, însă procedura nu a avut rezultatul urmărit. După incident, femeia a fost transportată de urgență la spital, unde medicii încearcă să elimine substanța din organism.

Avocații deținutei au relatat că ambele brațe ale acesteia erau umflate, prezentau arsuri și erau acoperite de bășici, în urma procedurii.

Stephen Ferrell a declarat pentru CNN că Pike „poate să nu se recupereze complet”, însă medicii nu pot stabili încă în ce măsură starea sa se va îmbunătăți. Femeia se află în continuare sub supraveghere medicală, fiind inconștientă și dependentă de un ventilator.

Tentativa de execuție ar fi fost marcată de dificultăți întâmpinate de personalul penitenciarului în identificarea unei vene prin care să fie administrate medicamentele. Documentele depuse de avocații Christa Pike arată că au fost folosite cel puțin șapte ace, iar unul dintre acestea s-ar fi îndoit la un unghi de 90 de grade.

Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la desfășurarea procedurii și a determinat autoritățile din Tennessee să declanșeze o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care execuția a eșuat.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o colegă pe care a omorât-o în 1995, când avea doar 18 ani. Pike și iubitul său de la acea vreme au fost acuzați că au torturat-o și au ucis-o pe tânără.

Tentativa de execuție eșuată a avut consecințe și la nivelul administrației statului Tennessee. Guvernatorul Bill Lee a suspendat toate execuțiile programate pentru restul anului 2026, în timp ce autoritățile investighează incidentul.

Totodată, Frank Strada, șeful Departamentului de Corecție din Tennessee, și-a anunțat demisia după ce procedura de execuție nu a decurs conform planului.