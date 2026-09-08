Cristina Pocora și Stelian Bărăgan au renunțat la funcțiile de membri titulari ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Cei doi aveau alte funcții care au ridicat probleme privind compatibilitatea cu mandatul de membru al Consiliului de Administrație al SRTV.

Cristina Pocora ocupă funcția de consilier de stat în aparatul de lucru al premierului interimar Ilie Bolojan. Ea a comunicat renunțarea la mandatul primit ca membru al Consiliului de Administrație al SRTV, începând cu data de 6 aprilie 2026.

Societatea Română de Televiziune a transmis Parlamentului informațiile referitoare la renunțarea la mandat și la persoana care urmează să ocupe poziția de supleant.

„În Hotărârea Parlamentului României nr. 45 din 18 noiembrie 2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al SRTv, supleantul doamnei Cristina Ancuţa Pocora este domnul Gheorghe Croitoru”, se arată în documentul transmis Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului.

Stelian Bărăgan a demisionat din Consiliul de Administrație al SRTV începând cu 26 martie 2026. El este Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Bărăgan a explicat că decizia a fost luată după ce Agenția Națională de Integritate i-a comunicat existența unei stări de incompatibilitate între funcția de membru al Consiliului de Administrație al SRTV și cea de Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

„Stelian Baragăn, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, numit prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/2025, vă aduc la cunoştinţă prin prezenta, demisia mea din această funcţie. Demisia intervine începând cu data de 26.03.2026, având în vedere adresa numărul 4969/25.03.2026 a Agenţiei Naţionale de Integritate prin care mi s-a comunicat faptul „că mă aflu în stare de incompatibilitate simultan cu exercitarea funcţiei de Director General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia”, a anunţat Bărăgan.

Cele două plecări au fost comunicate Parlamentului, instituția care a desemnat membrii Consiliului de Administrație al SRTV prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/2025.

În cazul Cristinei Pocora, documentele transmise Parlamentului indică și numele persoanei care ocupă poziția de supleant, Gheorghe Croitoru. În cazul lui Stelian Bărăgan, demisia a intrat în vigoare la 26 martie 2026, după comunicarea Agenției Naționale de Integritate privind situația de incompatibilitate.