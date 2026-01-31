Doamna folclorului românesc - 12 ani de la plecarea în eternitate

Numele Marioarei Murărescu este, fără îndoială, cunoscut românilor, deși pe 30 ianuarie 2026, se împlinesc 12 ani de când marea realizatoare TV nu mai este printre noi. Povestea Marioarei Murărescu este legată strând de folclor, pasiune căreia i-a dedicat toată viața sa activă.

Marioara Murărescu este munteancă de origine. S-a născut la 1 octombrie 1947, la Stoenești-Argeș. A fost iubită de familia sa, pentru că a venit pe lume la 18 ani de la căsătoria părinților ei. A simțit chemarea folclorului, de mic copil. Tatăl ei era preot, iar bunicul era baci, cântând mereu la caval când mergea cu oile la păscut.

Marioara Murărescu s-a dedicat studiilor muzicale de Conservator. Din păcate, în al patrulea an de studii, o amigdalită i-a afectat vocea, ea nemaiputând fi soprană. Atunci, doi mari etno-muzicologi, profesori renumiți, Emilia Comișel și Gheorghe Oprea au decis să o direcționeze spre etnografie și folclor. A început activitatea jurnalistic-muzicală la Radio-Televiziunea Română în anul 1971, când avea 24 de ani. Avea să activeze la redacția muzical-cultural-artistică timp de 6 ani, trecând apoi la o carieră de realizator în televiziunea publică, din anul 1977.

Marioara Murărescu a început să lucreze la realizarea și prezentarea „Tezaurului Folcloric” în anul 1982, când avea 35 de ani, la 5 ani de la intrarea sa în Televixiunea Română. An după an, timp de trei decenii, Marioara Murărescu a colindat țara. A găsit creatori de folclor, păstrători de tradiții. S-a luptat cu cenzura politică, reușind să găsească o cale de mijloc, adică nici să politizeze emisiunea dar nici să accepte ca ea să fie scoasă din grila TVR! A fost o performanță mare, pentru că după 1985, TVR emitea 2 ore zilnic de luni până vineri, seara, iar sâmbăta și duminica, programul era de 4 ore, respectiv 6 ore ( 2, respectiv 4 ore pe zi și câte 2 ore seara). Tezaur Folcloric a rămas în grilă. Nume ca Petrică Mîțu Stoian sau Domnica Trop au fost descoperite și promovate datorită Marioarei Murărescu, la televiziunea națională. A fost decorată în 2009, de Președintele României Traian Băsescu. Acesta i-a acordat Ordinul "Steaua României" în grad de Cavaler.

Marioara Murărescu a luptat cu o boală nemiloasă în ultimii 6 ani din viață, începând din 2008, pensionându-se în 2012. Marioara Murărescu a trăit ultimii 2 ani alături de familia sa Decesul ei a survenit pe 30 ianuarie 2014. A fost înmormântată la Mânăstirea Cernica.

Melodia de generic a emisiunii era interpretată la taragot de maestrul Dumitru Fărcaș, născut în Maramureș și format la Cluj. Femeia care călărea calul în galop era interpreta de folclor Angelica Stoican, cea mai cunoscută interpretă din Mehedinți, mama interpretei Niculina Stoican.