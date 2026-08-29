Dosarul Nordis se extinde după ce procurorii DIICOT au adăugat 50 de noi plângeri penale, depuse de 109 persoane care se consideră vătămate. Ancheta vizează și un prejudiciu suplimentar de zeci de milioane de lei și euro.

Extinderea urmăririi penale în Dosarul Nordis nu schimbă însă, cel puțin deocamdată, modul în care se desfășoară procedura de insolvență a companiilor Nordis, susține CITR, casa de insolvență desemnată să gestioneze procedura.

Potrivit DIICOT, noile plângeri au dus la identificarea unui prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Separat, procurorii au extins ancheta și pentru o faptă distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma unei plângeri formulate de o companie. În acest caz, prejudiciul reclamat este de aproximativ 7 milioane de lei.

În total, prejudiciul suplimentar anunțat de procurori depășește astfel 49 de milioane de lei, la care se adaugă cele 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Lichidatorul judiciar susține că noile elemente apărute în dosarul penal nu schimbă măsurile deja adoptate în cadrul procedurii de insolvență.

„Extinderea urmăririi penale nu schimbă dinamica subiectului în ceea ce privește procedura de insolvență sau măsurile luate acolo”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, pentru News.ro.

Potrivit acestuia, asupra activelor Nordis există în continuare un sechestru instituit în cadrul dosarului penal.

Cîrlănaru a explicat că, în eventualitatea unei condamnări a persoanei juridice Nordis, o astfel de decizie ar putea avea consecințe asupra modului în care sunt distribuite eventualele sume rezultate din procedura de insolvență.

Extinderea urmăririi penale a fost dispusă la 18 august 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală. Ancheta continuă cercetările privind mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave.

În dosar sunt investigate, de asemenea, fapte referitoare la stabilirea cu rea-credință a unor impozite, taxe sau contribuții, cu scopul obținerii fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Conform DIICOT, noile acte materiale îi vizează pe administratorii unui grup de societăți, care au calitatea de inculpați în dosar, precum și patru firme cercetate penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Comunicatul procurorilor nu precizează în mod explicit numele grupului Nordis, însă referirile din document indică faptul că este vorba despre cauza cunoscută public sub numele de dosarul Nordis.

DIICOT a reamintit că persoanele cercetate beneficiază, pe durata procesului penal, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislație, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Dosarul a intrat în atenția publică în februarie 2025, când 11 persoane, printre care fostul deputat PSD Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, au fost reținute de procurorii DIICOT.

Anchetatorii au formulat acuzații privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În cauză au fost investigate și presupuse fapte legate de obținerea nelegală a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

La scurt timp după rețineri, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unui număr important de bunuri. Poliția Română anunța că au fost puse sub sechestru 201 de imobile, respectiv apartamente și case, cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme. Măsurile au vizat, de asemenea, părți sociale și acțiuni, iar 48 de conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice au fost blocate.

Ulterior, instanța supremă a admis contestațiile formulate de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol împotriva măsurilor preventive. La aproximativ zece zile de la reținere, cei doi au fost eliberați din arestul preventiv. Ciorbă a fost plasat sub control judiciar, în timp ce Laura Vicol nu a mai avut nicio măsură preventivă.

Și ceilalți inculpați care se aflau în arest au fost puși în libertate, iar trei dintre persoanele cercetate au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

Ancheta a continuat să se extindă pe parcursul anului 2025. În octombrie, DIICOT anunța că în dosar fuseseră înregistrate aproximativ 700 de plângeri și că erau identificate circa 850 de persoane vătămate.

La acel moment, prejudiciul asociat faptelor de înșelăciune era estimat la aproape 75 de milioane de euro.

Dimensiunea cazului Nordis a avut și consecințe asupra legislației privind activitatea dezvoltatorilor imobiliari și plata avansurilor de către cumpărători.

În noiembrie 2025, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat modificări legislative prin care a fost limitată valoarea avansurilor pe care dezvoltatorii imobiliari le pot solicita, în funcție de stadiul proiectului.

Astfel, avansul poate reprezenta cel mult 15% din prețul total la momentul încheierii promisiunii de vânzare sau de cumpărare ori a promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare. Limita ajunge la 25% după finalizarea structurii de rezistență și la încă 25% după finalizarea lucrărilor de instalații.

Legislația a introdus și reguli privind modul în care sunt utilizate sumele plătite în avans. Banii trebuie depuși într-un cont bancar deschis pe numele dezvoltatorului și pot fi folosiți exclusiv pentru dezvoltarea proiectului imobiliar.

Extinderea anchetei penale din august 2026 aduce, astfel, noi plângeri și un prejudiciu suplimentar în dosarul Nordis, însă, potrivit CITR, nu modifică în acest moment mecanismele deja stabilite în cadrul procedurii de insolvență.