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Guvernul Lecornu a supraviețuit moțiunii de cenzură depuse după valul de caniculă din Franța

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Guvernul Lecornu a supraviețuit moțiunii de cenzură depuse după valul de caniculă din FranțaSébastien Lecornu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Adunarea Națională din Franța, care reprezintă camera inferioară a legislativului de la Paris, a respins la începutul acestei săptămâni o moțiune de cenzură îndreptată împotriva cabinetului condus de prim-ministrul Sebastien Lecornu. Anunțul a fost difuzat de agențiile de presă Xinhua și Reuters.

Votul din Adunarea Națională a lăsat opoziția departe de țintă

Demersul fusese inițiat pe data de 2 iulie de către un grup de parlamentari format din ecologiști, socialiști și reprezentanți ai formațiunii de extremă stânga Franța Nesupusă (La France Insoumise - LFI). Aceștia au reproșat echipei guvernamentale o lipsă de reacție adecvată în fața episoadelor severe de caniculă înregistrate la finele lunii iunie. În acea perioadă, valorile termice au bătut recorduri istorice pe tot teritoriul francez, generând un bilanț tragic de 2025 de decese.

Pentru a trece și a duce la demiterea executivului, inițiativa legislativă avea nevoie de susținerea a cel puțin 289 de deputați. Datele oficiale furnizate de Adunarea Națională arată însă că moțiunea a strâns doar 132 de sufragii, fiind astfel departe de pragul critic impus de lege.

Canicula Franta

Canicula Franta. Sursa foto: AI

Replica premierului în fața acuzațiilor din Parlament

În timp ce inițiatorii textului au susținut ferm că autoritățile nu au implementat măsuri suficiente pentru a limita efectele dramatice ale temperaturilor extreme, premierul Sebastien Lecornu a respins acuzațiile direct de la tribuna Parlamentului. Șeful guvernului le-a transmis contestatarilor săi că demersul lor este unul pur demagogic.

„Această moţiune nu va proteja o persoană în vârstă, izolată. Nu va răcori un salon de spital. Nu va moderniza o reţea de alimentare cu apă. Dimpotrivă, va adăuga o criză politică la crizele climatică, sanitară şi internaţională cu care se confruntă deja guvernul”, a avertizat politicianul.

Incendiile de vegetație și prognozele sumbre pun presiune pe autorități

Situația din Hexagon rămâne însă tensionată, iar instituțiile medicale avertizează că numărul victimelor provocate de caniculă ar putea să mai crească în perioada următoare.

În paralel cu dezbaterile și votul desfășurat în capitala franceză, forțele de intervenție se confruntau cu incendii masive de vegetație în regiunile din sud-vestul țării. Din cauza extinderii rapide a flăcărilor, peste 10.000 de persoane au fost deja evacuate de urgență. Specialiștii meteo subliniază că aerul fierbinte a creat un mediu extrem de propice pentru izbucnirea acestor incendii, iar prognozele pe termen scurt indică un nou val de creștere a temperaturilor.

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