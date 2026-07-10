Frigider nou în casă? De ce nu trebuie pornit imediat

Dacă ai ales să faci schimbări în bucătărie și să cumperi un frigider nou, este important să nu îl conectezi imediat la priză, chiar dacă tentația este mare să îl pui în funcțiune cât mai repede. Specialiștii spun că trebuie să aștepți un timp înainte de pornire, deoarece în timpul transportului unele componente interne se pot deplasa, iar o pornire prea rapidă poate duce la probleme tehnice.

Frigiderele moderne funcționează cu ajutorul unui compresor care conține ulei necesar pentru lubrifierea pieselor interne.

În timpul transportului, mai ales dacă aparatul este înclinat sau așezat pe o parte, acest ulei se poate deplasa din poziția sa normală. Din acest motiv, aparatul are nevoie de timp pentru ca lichidul să revină la locul său și pentru ca sistemul să se stabilizeze.

Dacă frigiderul este pornit prea devreme, există riscul ca anumite componente să nu fie în poziția corectă de funcționare, ceea ce poate duce la supraîncălzire și chiar la defectarea compresorului.

Timpul de așteptare depinde de modul în care a fost transportat. Dacă frigiderul a fost transportat pe orizontală, este recomandat să fie lăsat în poziție verticală cel puțin câteva ore înainte de pornire, pentru ca uleiul din compresor să se stabilizeze complet.

În cazul în care aparatul a fost transportat deja în poziție verticală, este suficient un timp mai scurt de așteptare înainte de conectarea la priză, astfel încât sistemul să se echilibreze după manipulare.

Înainte de prima utilizare, frigiderul trebuie curățat cu atenție, deoarece în interior vor fi păstrate ulterior alimente. Se recomandă spălarea compartimentelor și rafturilor cu apă caldă și detergent de vase, urmată de uscarea completă a acestora înainte de montare.

Pentru o curățare eficientă, este mai simplu să scoți toate componentele detașabile și să le igienizezi separat, astfel încât să te asiguri că nu rămân reziduuri sau mirosuri din procesul de fabricație.

Un alt pas important este poziționarea corectă a frigiderului. Acesta trebuie amplasat într-un spațiu bine ventilat, cu suficient loc în partea din spate pentru a permite circulația aerului. Lipsa spațiului poate duce la supraîncălzirea motorului și la o funcționare ineficientă.

Este recomandat ca aparatul să nu fie lipit de perete și să aibă o distanță de siguranță care să permită disiparea căldurii generate în timpul funcționării.

După perioada de așteptare și curățare, frigiderul poate fi conectat la priză și setat inițial pe o temperatură mai scăzută, pentru a permite răcirea rapidă a interiorului. În primele ore de funcționare, motorul va lucra mai intens până când ajunge la temperatura optimă. Unele modele sunt prevăzute cu indicatoare luminoase sau semnale sonore care confirmă că aparatul funcționează normal.