La scurt timp după configurarea unui telefon nou, mulți utilizatori constată că spațiul de stocare disponibil este mai mic decât se așteptau, deoarece dispozitivul vine cu aplicații instalate automat, pe care nu le-au ales. Acest software preinstalat, cunoscut sub denumirea de bloatware, este prezent pe numeroase telefoane Android comercializate prin operatorii de telefonie și pe unele modele livrate direct de producători, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Pe lângă spațiul ocupat, aceste aplicații pot influența performanța telefonului, pot genera notificări nedorite și pot rula permanent în fundal.

Telefoanele Android cumpărate prin intermediul operatorilor includ, de regulă, mai multe categorii de aplicații. Pe lângă serviciile Google și cele dezvoltate de producătorul dispozitivului, utilizatorii pot găsi jocuri, aplicații promoționale și servicii instalate de operatorul de telefonie.

O analiză realizată de jurnalistul Brady Snyder arată cât de răspândită este această practică. Pe un Samsung Galaxy Z Fold 7 au fost recuperați peste 5 GB de spațiu de stocare după eliminarea aplicațiilor instalate fără intervenția utilizatorului.

Potrivit sursei, jocurile preinstalate ocupau aproximativ 3,7 GB. Printre acestea se aflau Monopoly GO, Candy Crush Saga, Woodoku, Vita Mahjong și alte titluri disponibile pe telefon imediat după prima pornire.

Identificarea aplicațiilor inutile se poate face direct din meniul telefonului. Utilizatorii trebuie să acceseze Setări > Aplicații, apoi să sorteze lista în funcție de spațiul ocupat. Astfel pot observa rapid ce programe folosesc cea mai mare parte din memoria dispozitivului și dacă acestea au fost instalate de ei.

Dacă apar aplicații necunoscute, este recomandată verificarea sursei de instalare. În multe situații, acestea nu provin din Google Play, ci sunt distribuite prin platforme integrate în sistemul de operare.

Pe unele telefoane este disponibil AppCloud, o platformă care poate instala sau recomanda aplicații compatibile cu dispozitivul.

Pe lângă jocuri, multe telefoane includ și aplicații dezvoltate de companii cunoscute din domeniul tehnologiei.

În analiza efectuată pe Galaxy Z Fold 7 au fost identificate Microsoft Copilot, Outlook, OneDrive, LinkedIn, Facebook, Yelp și NewsBreak, aplicații care ocupau împreună peste 1,7 GB de spațiu.

În unele cazuri, acestea sunt instalate prin AppCloud, iar în altele apar în timpul configurării inițiale sau prin alte servicii integrate.

De exemplu, Facebook poate ajunge pe telefon prin Meta App Installer, un sistem utilizat pe anumite dispozitive Android pentru distribuirea aplicațiilor dezvoltate de Meta.

Pentru a elibera spațiu de stocare, utilizatorii pot accesa meniul Setări > Aplicații, de unde pot dezinstala aplicațiile care permit acest lucru sau le pot dezactiva pe cele integrate în sistem.

În cazul aplicațiilor de sistem care nu pot fi eliminate, dezactivarea oprește funcționarea lor în fundal și reduce consumul de resurse.

Chiar și după ștergerea unor aplicații, acestea pot reapărea în urma unor actualizări de sistem, deoarece operatorii folosesc în continuare diferite mecanisme pentru a instala software suplimentar pe dispozitivele comercializate. Din acest motiv, verificarea periodică a listei de aplicații poate ajuta la eliberarea memoriei și la menținerea performanței telefonului, mai arată sursa.