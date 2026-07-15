După luni de restricții, se schimbă din nou regulile în WhatsApp

Utilizatorii WhatsApp din Spațiul Economic European pot folosi din nou ChatGPT direct din aplicația de mesagerie, după ce Meta a făcut un pas înapoi în disputa cu autoritățile europene privind accesul chatbot-urilor concurente pe platformă.

Schimbarea vine după mai multe luni de controverse. La începutul acestui an, Meta blocase accesul chatbot-urilor dezvoltate de alte companii, astfel încât utilizatorii WhatsApp puteau interacționa doar cu Meta AI. Măsura a atras critici din partea competitorilor și a Comisiei Europene, care a deschis o investigație și a cerut companiei să permită din nou accesul rivalilor.

În luna iunie, Comisia Europeană a dispus măsuri provizorii prin care Meta este obligată să ofere din nou acces gratuit chatbot-urilor concurente la infrastructura WhatsApp, în timp ce ancheta privind un posibil abuz de poziție dominantă continuă.

La scurt timp după această decizie, OpenAI a anunțat că ChatGPT este din nou disponibil în WhatsApp pentru utilizatorii din Spațiul Economic European.

Experiența este apropiată de cea din aplicația ChatGPT. Utilizatorii pot:

-adresa întrebări în limbaj natural; -încărca imagini pentru analiză; -trimite mesaje vocale; -solicita generarea de imagini; -conversa în mai multe limbi.

OpenAI precizează că utilizarea serviciului nu necesită un cont ChatGPT. Conversația poate fi începută prin contactul verificat 1-800-CHATGPT, iar conectarea unui cont OpenAI este opțională și oferă limite de utilizare mai mari. Disponibilitatea se face treptat și depinde de țara asociată numărului de telefon WhatsApp.

Conflictul a pornit după ce Meta a modificat regulile de acces la WhatsApp și a eliminat posibilitatea ca asistenții AI ai altor companii să funcționeze prin platformă, lăsând disponibil doar Meta AI. Comisia Europeană a apreciat că această practică poate afecta concurența pe piața asistenților bazați pe inteligență artificială și a intervenit prin măsuri provizorii.

Deși revenirea ChatGPT în WhatsApp reprezintă un pas important, investigația Comisiei Europene împotriva Meta nu a fost închisă, iar autoritățile continuă să analizeze dacă gigantul american a încălcat regulile europene în materie de concurență.