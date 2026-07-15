După luni de restricții, se schimbă din nou regulile în WhatsApp
- Maria Dima
- 15 iulie 2026, 18:57
Utilizatorii WhatsApp din Spațiul Economic European pot folosi din nou ChatGPT direct din aplicația de mesagerie, după ce Meta a făcut un pas înapoi în disputa cu autoritățile europene privind accesul chatbot-urilor concurente pe platformă.
Schimbarea vine după mai multe luni de controverse. La începutul acestui an, Meta blocase accesul chatbot-urilor dezvoltate de alte companii, astfel încât utilizatorii WhatsApp puteau interacționa doar cu Meta AI. Măsura a atras critici din partea competitorilor și a Comisiei Europene, care a deschis o investigație și a cerut companiei să permită din nou accesul rivalilor.
De ce a revenit ChatGPT în WhatsApp
În luna iunie, Comisia Europeană a dispus măsuri provizorii prin care Meta este obligată să ofere din nou acces gratuit chatbot-urilor concurente la infrastructura WhatsApp, în timp ce ancheta privind un posibil abuz de poziție dominantă continuă.
La scurt timp după această decizie, OpenAI a anunțat că ChatGPT este din nou disponibil în WhatsApp pentru utilizatorii din Spațiul Economic European.
Ce poate face ChatGPT în WhatsApp
Experiența este apropiată de cea din aplicația ChatGPT. Utilizatorii pot:
-adresa întrebări în limbaj natural; -încărca imagini pentru analiză; -trimite mesaje vocale; -solicita generarea de imagini; -conversa în mai multe limbi.
OpenAI precizează că utilizarea serviciului nu necesită un cont ChatGPT. Conversația poate fi începută prin contactul verificat 1-800-CHATGPT, iar conectarea unui cont OpenAI este opțională și oferă limite de utilizare mai mari. Disponibilitatea se face treptat și depinde de țara asociată numărului de telefon WhatsApp.
Disputa dintre Meta și Comisia Europeană continuă
Conflictul a pornit după ce Meta a modificat regulile de acces la WhatsApp și a eliminat posibilitatea ca asistenții AI ai altor companii să funcționeze prin platformă, lăsând disponibil doar Meta AI. Comisia Europeană a apreciat că această practică poate afecta concurența pe piața asistenților bazați pe inteligență artificială și a intervenit prin măsuri provizorii.
Deși revenirea ChatGPT în WhatsApp reprezintă un pas important, investigația Comisiei Europene împotriva Meta nu a fost închisă, iar autoritățile continuă să analizeze dacă gigantul american a încălcat regulile europene în materie de concurență.