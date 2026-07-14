Era în care oamenii sunt „cea mai înaltă formă de viață de pe Pământ” se va încheia odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, susține Masayoshi Son, directorul general al SoftBank Group, potrivit agenței Reuters.

Miliardarul japonez estimează că AI va schimba radical societatea până în 2040 și va necesita investiții de 5.000 de miliarde de dolari în fiecare an.

Declarațiile au fost făcute marți, 14 iulie 2026, la conferința anuală a SoftBank din Tokyo. Son, unul dintre cei mai importanți investitori globali în inteligență artificială și un susținător major al OpenAI, a respins totodată temerile privind formarea unei bule speculative în jurul AI.

Șeful SoftBank estimează că, până în 2040, în lume ar putea exista 100.000 de miliarde de agenți AI autonomi. Aceștia ar urma să ia propriile decizii, să acționeze și să comunice cu alți agenți inteligenți.

„Vom trece de la o lume centrată pe oameni la una centrată pe agenți. Era în care oamenii sunt cea mai înaltă formă de viață de pe Pământ se va încheia. La bine sau la rău, se va întâmpla și nu poate fi oprit”, a declarat Masayoshi Son, citat de Reuters.

Viziunea prezentată de miliardarul japonez presupune o transformare profundă a modului în care funcționează economia și societatea. Agenții AI nu s-ar limita la furnizarea de răspunsuri, ci ar putea lua decizii și executa autonom diferite sarcini.

Masayoshi Son susține că dezvoltarea inteligenței artificiale va necesita investiții anuale de 5.000 de miliarde de dolari până în 2040.

„În fiecare an, 5.000 de miliarde de dolari sau 800.000 de miliarde de yeni. Ați putea crede că este o minciună, dar sunt convins că atât va costa”, a afirmat directorul general al SoftBank.

Potrivit acestuia, un asemenea nivel al investițiilor ar putea fi susținut dacă veniturile generate de inteligența artificială vor ajunge să reprezinte 20% din produsul intern brut global în 2040.

Son nu a explicat însă metodologia folosită pentru calcularea sumei de 5.000 de miliarde de dolari sau pentru estimarea ponderii AI în economia mondială.

Creșterea rapidă a valorii companiilor din domeniul inteligenței artificiale și investițiile masive în infrastructură au alimentat îngrijorările privind o posibilă bulă financiară.

Masayoshi Son respinge însă această ipoteză.

„Să întrebi dacă AI este o bulă este absurd. Nu cred că oamenii care pun această întrebare înțeleg despre ce este vorba în inteligența artificială”, a declarat șeful SoftBank.

În ultimii doi ani, grupul japonez a accelerat investițiile în domeniu, alocând zeci de miliarde de dolari pentru OpenAI, centre de date și companii de robotică.

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, reprezintă în prezent unul dintre cele mai importante pariuri investiționale ale SoftBank.

Investițiile cumulate ale grupului japonez în OpenAI ar urma să depășească 60 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026, potrivit Reuters.

Strategia SoftBank urmărește transformarea grupului într-o platformă centrală a viitoarei economii bazate pe inteligență artificială.

Masayoshi Son este cunoscut pentru investițiile sale în tehnologii pe care le consideră capabile să transforme industrii întregi. Printre pariurile sale de succes se numără investiția timpurie în Alibaba și introducerea iPhone pe piața japoneză. Alte investiții, precum cea în WeWork, nu au atins însă rezultatele anticipate.

Extinderea inteligenței artificiale va necesita și o creștere masivă a capacității energetice, potrivit estimărilor prezentate de Masayoshi Son.

Șeful SoftBank estimează că centrele de date AI vor avea nevoie de o capacitate de generare a energiei de 3 terawați până în 2040. Nivelul ar fi echivalent cu aproximativ 1,8 ori consumul global actual de energie.

Într-o primă etapă, gazele naturale ar putea reprezenta principala sursă de energie pentru infrastructura AI. Ulterior, Son consideră că fuziunea nucleară ar putea deveni principala soluție.

„Vom folosi energie solară în spațiu, așa cum spune Elon Musk? Poate le vom folosi pe ambele, dar, dacă mă întrebați pe mine, fuziunea pe Pământ va fi sursa de energie mai ieftină și mai curată”, a declarat Masayoshi Son.

SoftBank dezvoltă deja o rețea descentralizată de centre de date AI în Japonia, iar unele dintre proiectele grupului sunt concepute pentru utilizarea energiei regenerabile.

Masayoshi Son își construiește strategia de investiții pe ideea că inteligența artificială va deveni una dintre principalele forțe ale economiei globale.

Estimările prezentate la Tokyo rămân proiecții ale directorului SoftBank, însă amploarea investițiilor grupului în OpenAI, infrastructură și robotică arată că gigantul japonez își concentrează tot mai mult resursele asupra dezvoltării AI