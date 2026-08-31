Gigi Becali a povestit mai multe întâmplări din tinerețe în care tatăl său, Tase Becali, a avut un rol important în formarea lui ca om de afaceri. Patronul FCSB a povestit, la Fanatik SuperLiga, despre anii în care a învățat negoțul cu oi și miei alături de tatăl său și despre momentele în care Tase Becali a descoperit că fiul său are un talent aparte pentru afaceri.

Gigi Becali spune că a învățat primele lucruri despre negoț de la tatăl său, Tase Becali. Pe când avea doar 16 ani, era lăsat să aleagă oi din turmele cumpărate împreună cu alți oameni. Dacă ceilalți se orientau către animalele mai mari, Gigi urmărea un alt criteriu. El era atent la oile mai grase, pe care le considera mai bune pentru producția de lapte și, implicit, mai profitabile.

„Din familie am învățat treaba cu negoțul Cumpăram oi, eram 3-4 oameni care primăvara luam și cumpărat tot, la grămadă. Aici le împărțeam. Dacă luam 200 de oi, fiecare câte 50 de bucăți și fiecare trebuia să aleagă câte una, câte una, să fie împărțeala corectă. Și când venea rândul lui tata, îmi zicea – Alege, Gciogea -. El așa îmi spunea, Giogea. Și ceilalți se mirau, cum să lași băiatul la 16 ani să aleagă. Iar tata le spunea – Voi sunteți proști, aveți opii proști, dar eu nu sunt deștept degeaba, am și copil deștept, știe să aleagă -“, a povestit Gigi Becali.

Experiența respectivă l-ar fi convins pe Tase Becali că fiul său avea instinct pentru negoț și putea lua decizii diferite față de fermierii cu mult mai multă experiență.

„Eu ce făceam, că mă interesa laptele, acolo se câștigau cei mai mulți bani. Ei alegeau bucata mare, dar pe mine mă interesa să fie grasă. Ce înseamnă oaie grasă, înseamnă oaie lăptoasă. Tata s-a prins, prima dată a vrut să mă încerce, să vadă dacă știu. Iar eu alegeam mielul gras. Și când a văzut tata cum aleg eu, iar la final erau 50 de oi, una mai ca alta. Ceilalți aveau ba mai mari, ba mai slabe, ba cutare. Când a văzut tata, le-a zis că degeaba sunt bărbați de 40 de ani, că acest copil, de 16 ani, e mult mai deștept decât toți. Laptele conta, brânza se vindea“, a continuat, Becali, povestea.

O altă întâmplare rememorată de Gigi Becali s-a petrecut când acesta avea aproximativ 22-23 de ani. A mers împreună cu un văr să cumpere miei și a găsit o turmă de 100 de animale.

După ce a negociat și a încheiat afacerea, Becali a pornit la drum cu mieii. Problema a apărut în momentul în care a realizat cât de greu era să deplaseze întreaga turmă.

„Odată m-am dus să cumpăr niște miei de la unul Dima Ploscaru. Când m-am dus cu un văr, am văzut că avea 100 de miei. Mi-a spus că a fost și Victor pe acolo și a văzut. Era mai mic atunci el, nu avea întâietate să cumpere, n-avea mână liberă ca mine. Când am văzut mieii, erau tunși. A venit nea Bușa, cunoaște cum e treaba cu mielul. Mi-a zis că îmi dă atât, dar acum pleci cu ei. I-am zis să vină la tata să îi dea bani, că eu n-aveam bani la mine. Băi, Gigele, nu putem așa. Acum îți dau pe prețul ăsta, atât“, a explicat el.

Drumul de întoarcere s-a transformat într-o adevărată aventură.

„Și am ales 100 de miei, dar nu poți să-i duci, nu-ți merg în cârd. Și i-am luat de m-am pierdut noaptea cu ei, de mă căuta tata peste tot cu mașina. Eram atât de obosit, pentru că mersesem toată noapte, de m-a găsit tata pe centură și el mergea în față, cu un cioban și eu în spate…..dar niciodată în viața mea n-am mai pomenit să dormi mergând. Așa eram. Mergeam în spatele mieilor și dormeam și mă mai trezeam din când în când. M-a certat tata și m-a înjurat apoi, – bă, nebunule, tu o să mori pentru bani -“, a mai spus Becali.

Gigi Becali a rememorat și o întâmplare din perioada comunistă, când încerca să obțină cât mai mult din activitatea cu oile. Una dintre metodele sale avea legătură cu recolta de grâu.

Înainte de treierat, Becali își ducea oile pe terenurile cu grâu pentru a profita de spicele rămase după trecerea combinei. Strategia lui a făcut ca la stână să ajungă o cantitate mult mai mare de grâu decât în mod obișnuit, lucru care nu a trecut neobservat.

„Tata mă înjura. Eu îi spuneam că o să-mi iau Mercedes. El îmi zicea că dacă ne va vedea Vizorianu, ne va aresta pe amândoi. Vizorianu era prim-secretarul județului Ilfov. Eu noaptea, când era grâul de treierat, înainte cu o săptămână băgam oile și-l tăvăleam, ca să rămână spicele în spatele combinei, să rămână spice pentru oi. Și venea inginerul, unul Cubiș, Dumnezeul să-l ierte, de mi-a zis – băi, tată, toată lumea are 30 de ori, tu ai 300-400. Ce ai făcut? Am urmărit banica de grâu până la tine la stână“, a spus amuzat Gigi Becali.

Cantitatea de grâu strânsă la stână l-a făcut pe Tase Becali să înțeleagă imediat ce făcuse fiul său.

„Și-a dat tata seama, a văzut banica de grâu, că o știa și a sărit pe mine – băi, nenorocitule, vine Ceaușescu și ne împușcă pe loc“, a continuat el.