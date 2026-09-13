Ce trebuie să știe cei care vor să își deschidă o afacere

O idee bună poate reprezenta punctul de plecare pentru o afacere, însă succesul acesteia depinde în primul rând de modul în care este pusă în practică. Marius Ghenea, Managing Partner la Catalyst România, a vorbit, în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda, despre importanța execuției în antreprenoriat, explicând de ce teama că o idee de afaceri ar putea fi furată este adesea exagerată și de ce diferențierea poate conta mai mult decât unicitatea.

În discuția cu Radu Preda, Marius Ghenea a respins concepția potrivit căreia valoarea unei afaceri este dată în primul rând de ideea de la care aceasta pornește.

„Niciodată o idee nu este cea care are valoarea, semnificația, sau care generează business-ul. Execuția este 99% și, de fapt, a spus-o și Edison. 1% inspirație, 99% transpirație. Și cam așa e business-ul, de fapt”, a declarat Marius Ghenea.

Antreprenorul consideră că ideea în sine nu poate fi tratată ca o proprietate intelectuală, atât timp cât nu a fost transformată într-un produs, concept sau invenție protejabilă.

„Eu nu sunt, niciodată n-am fost de acord cu această noțiune a furtului de idei”, a spus Marius Ghenea.

Potrivit lui Ghenea, lucrurile se schimbă atunci când o idee este transformată într-un concept concret și, ulterior, într-o invenție care poate fi protejată juridic.

„Dacă am un concept, dacă am un prototip și mă duc cu el și îl înregistrez ca brevet de invenție, atunci deja vorbim de o proprietate intelectuală care e protejată și e bine să fie protejată”, a explicat Marius Ghenea.

Radu Preda a remarcat că un astfel de proces presupune deja o formă de execuție, nu doar existența unei idei.

„Dacă vorbim de o idee, pur și simplu o idee în stadiul acesta de înainte chiar de stadiul de laborator, idei avem cu toții. Problema e cine le pune în aplicare, adică nu aici este valoarea”, a declarat Marius Ghenea.

Un alt mit pe care antreprenorul îl contestă este acela că investitorii ar trebui să caute exclusiv afaceri care oferă ceva ce nu mai există pe piață.

„Unicitatea asta e o mare greșeală. Diferențiere sunt de acord și trebuie să ne diferențiem pozitiv”, a spus Marius Ghenea.

În opinia sa, existența unei piețe și a unei nevoi reale poate fi mai importantă decât faptul că un produs este complet nou.

„Pentru că dacă vorbim de ceva unic, ce înseamnă în partea cealaltă în piață, dacă nu mai e nimeni, nimeni, nimeni, nimeni care face așa ceva?”, a explicat Marius Ghenea.

Radu Preda a punctat una dintre problemele esențiale ale unei astfel de strategii.

„Nu știe nimeni de ce faci tu”, a spus Radu Preda.

Marius Ghenea a completat argumentul:

„Și 2. Că nu există, de fapt, piață pentru așa ceva”, a declarat Marius Ghenea.

Pentru a-și susține argumentul, Ghenea a făcut referire la unele dintre cele mai mari companii tehnologice.

„Facebook n-a inventat rețeaua socială, Google n-a inventat motorul de căutare, Apple n-a prea inventat nimic și totuși sunt printre cele mai valoroase companii din lume”, a afirmat Marius Ghenea.

Antreprenorul consideră că adevărata valoare poate apărea prin îmbunătățirea unor produse sau servicii deja existente.

„Ele au luat concepte, produse existente și deja livrate către piețe, către nevoi existente și le-au îmbunătățit”, a declarat Marius Ghenea.