EVZ Special Eșecul, cea mai bună lecție. Cum și-a început omul de afaceri Cristian Onețiu parcursul în business. Video







A avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business” pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, și Virgil Munteanu, director executiv al Editurii Evenimentul și Capital, a oferit informații relevante și lecții pentru antreprenori. Invitatul special al acestei ediții a fost omul de afaceri Cristian Onețiu, un om cu 15 ani de experiență în business și fondatorul unor companii de succes, precum Life Care și BioLogistic.

Cristian Onețiu a oferit sfaturi importante persoanelor care au un drum în antreprenoriat. Acesta a explicat greșeli pe care le fac antreprenorii, dar și ce strategii pot fi aplicate pentru a-ți crește afacerea. Invitatul este coach și strategy adviser pentru companii și antreprenori, dezvoltând programe de mentoring precum Scale-Up 100 și Smart Start-Up.

De la job în corporație la business

Cristian Onețiu a vorbit despre începuturile sale în business, drum pe care a pornit în 2003, după ce a renunțat la job-ul său dintr-o corporație. „În corporație câștigam bine, dar îți dai seama când nu ești făcut pentru așa ceva. Corporațiile, și atunci ca și acum, erau pline de oameni incompetenți, care dădeau bine la rapoarte și nu știau realitatea din piață. Cea mai mare problemă acum este hiperspecializarea. Dacă stai mult într-o corporație, tu nu mai ești potrivit pentru piața forței de muncă în general. Te-ai specializat pe o bucățică foarte mică și nu știi să faci altceva. Dar atunci era vorba de incompetență și de oameni care nu înțelegeau de fapt industria în care erau, dar erau foarte buni colectori de informații și de rapoarte. După ce am plecat din corporație, m-am dus să-mi fac un business al meu”, a povestit invitatul.

Învățare prin eșec

Acesta a explicat că drumul în antreprenoriat a fost pavat de patru business-uri consecutive care nu au adus rezultate bune. Invitatul a precizat că toate aceste experiențe l-au ajutat să învețe și să se dezvolte.

„Am început cu rateuri. Am avut patru falimente unul după celălalt. Nu știam nimic despre business, doar știam că vreau să fac ceva care îmi place. În plus să citesc și eu o carte și după să mă apuc de meseria asta, am fost ca un dentist fără nicio școală, care și-a deschis cabinet și a dat anunț că pune plombe. Așa am fost și eu, nu știam cum se face dar am zis să testez. Am învățat câte ceva din fiecare poveste. Ideea este că nu poți să te crezi om de afaceri dacă n-ai învățat cum funcționează business-ul. Acest lucru m-a făcut să îmi doresc, după ce am învățat și am luat oameni care să mă ajute, O să dau mai departe principiile și cunoștințele ” a adăugat Onețiu.

Prima sa afacere a fost un bar de karaoke. „Atunci, eu nu înțelegeam diferența între banii firmei și banii mei. Chiar și acum după 20 de ani încă mai aud de falimente sau situații limită date de acest lucru. Nu-ți dai seama care sunt banii tăi de fapt, care sunt costurile fixe, care este profitabilitatea pe hârtie, care este diferența între profitabilitatea pe hârtie și banii disponibili pe care poți să îi iei sub formă de dividende și dacă ai lichitate pozitivă sau negativă. Nu știam nimic din toate lucrurile acestea. Băgam mâna, luam, mergeam și noi să ne cumpărăm ceva că eram copii săraci și uite așa până când am închis”, a povestit invitatul.

Primele afaceri

Cristian a trecut printr-o experiență atunci când ai decis să-și deschidă a doua afacere. „ Business-ul era în zona de servicii de instalare de apometre. Atunci am învățat că dacă nu scrii pe hârtie cine sunt acționari într-o firmă este degeaba. Avem un prieten bun cu care lucram pe firma tatălui său. Când am văzut că ne merge bine a preluat el și n-am avut ce face. Era o vreme în care se făceau bani din treaba asta. Noi în 6 luni de zile am devenit cea mai mare firmă de montare de apometre din oraș”, a spus Onețiu.

A treia afacere a venit cu alte noi provocări. „A fost un business un pic prea înaintea vremurilor. Era o afacere de identificare a out of stock-ului din retail. Erau niște camere care identificau în magazine ce produse lipsesc, pentru a comunica cu furnizorii și să schimbe planograma inițială a magazinului. Asta se întâmpla în 2007. Dacă mai aveam bani încă 6 luni de zile apărea tehnologia potrivită care să poată să facă transferul acesta de date. Dar nu am avut banii necesari și a trebuit să închidem, aici am cheltuit cei mai mulți bani”, a povestit acesta.

Formare, evaluare și monitorizare

De la începutul stângaci în afaceri, Onețiu a ajuns acum să conducă business-uri care se află pe culmile succesului, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro. Acesta este co-fondator Life Care, prima companie românească care comercializează produse bio, cu un portofoliu de peste 300 de produse și 40.000 de distribuitori. De asemenea, a co-fondat BioLogistic, cea mai mare companie de distribuție alimente BIO în lanțurile de retail.

„Ratările unui antreprenor înseamnă răni pentru toată lumea, pentru angajați pe care nu poți să-i duci mai departe în carieră, pentru familie, pentru furnizori, pentru stat deoarece nu ajungi să plătești taxe. Eu sunt militantul activ al unei diferențieri clare între antreprenori cu școală și cei fără. Ca și stat, trebuie să-ți dai seama că cei fără școală fac multe probleme în ecosistem. Așa că, aș crea un sistem de formare, evaluare și monitorizare continuă pentru cei care vor să beneficieze de facilități. Dacă ești educat, riscul scade. Start Up Nation are prima ediție acum în care se cere o formare inițială minimă, ceea ce este bine. Dacă tot îți dau ceva, îți cer ceva, nu pentru mine, ci pentru că statul român funcționează pe taxa de valoare adăugată. Asta nu înseamnă că crești procentul de taxă, ci să crești valoarea adăugată în economie”, a explicat invitatul.