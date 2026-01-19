Afacerea pe care o poți începe cu bani puțini. Cei din domeniu nu duc lipsă de clienți și au cereri pe tot parcursul anului

În ultimii ani, organizarea de evenimente a devenit tot mai atractivă pentru cei care vor să pornească o afacere. Deși nu este o activitate ușoară, aceasta poate fi profitabilă atunci când planificarea este atentă, strategiile sunt bine definite și serviciile oferite sunt de calitate. Cu o abordare corectă, un marketing eficient și flexibilitate în gestionarea cerințelor clienților, un organizator poate transforma orice eveniment într-o experiență memorabilă și poate atrage tot mai mulți clienți. Denisa Androne, administrator Dream Date Events, spune că succesul depinde de investițiile constante și de atenția la detalii.

Potrivit acesteia, organizarea de evenimente este un domeniu profitabil, însă clienții trebuie să fie atenți și să aleagă cu grijă firma căreia îi încredințează un moment important din viața lor.

„Da, domeniul organizării de evenimente este profitabil pentru noi, pentru că investim în mod constant în noi tipuri de servicii. Diferența o face ceea ce poți oferi clientului și la ce costuri. Există, în schimb, și așa-zise „firme” care au un preț mult mai mic, dar nu au calitatea noastră și nici nu plătesc taxe, dar, din păcate, lumea este atrasă de acel preț mai mic și se trezesc în ziua evenimentului cu un decor mult mai slab decât cel promis. Cu siguranță acolo profitul este mai mic”, ne-a spus reprezentanta firmei specializate în organizarea de evenimente.

Reprezentanta firmei subliniază că nunțile rămân cele mai profitabile evenimente, datorită complexității și cerințelor ridicate. Compania oferă pachete complete, care includ decor personalizat, planificare detaliată și prezența unui wedding planner care coordonează fiecare aspect al zilei.

În ziua evenimentului, acesta este alături de miri și gestionează relația cu furnizorii, logistica și orice situație neprevăzută. În același timp, botezurile tematice reprezintă o sursă importantă de venit pentru cei din domeniu.

„Cele mai rentabile sunt nunțile, unde oferim un pachet complet, de la decor până la wedding planner. Suntem lângă miri în acea zi și îi ajutăm cu organizarea, de la furnizori, logistică etc. Botezurile tematice sunt și ele rentabile”, adaugă ea.

Denisa Androne spune că una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă firmele din domeniul organizării de evenimente este concurența tot mai acerbă. Potrivit acesteia, tot mai multe persoane intră pe piața organizării de evenimente și oferă servicii de o calitate îndoielnică, la prețuri mult sub media pieței.

„Concurența este principala provocare. Apar tot mai multe persoane care „organizează evenimente”, oferă un minim de servicii, la un preț sub piață, dar lumea este atrasă de prețul mic”, a explicat ea.

O altă problemă pentru cei din domeniu intervine atunci când clienții solicită decoruri sau idei inspirate din imagini găsite pe platformele online.

„O altă provocare este atunci când clientul îți trimite o poză de pe Pinterest, tu îi oferi un preț și acesta depășește mult bugetul, revenind și spunând că a găsit mai ieftin”, continuă Denisa Androne.

Deși marele eveniment este pregătit în detaliu de o întreagă echipă, situațiile neprevăzute pot apărea oricând. În momentele respective, organizatorii de evenimente trebuie să fie pregătiți să ia „povara” de pe umerii mirilor.

„Încercăm să discutăm cât mai calm cu clientul, să rezolvăm problema fără a pune presiune pe ei, luăm legătura cu furnizorii și luăm rapid decizii pentru a nu exista tensiune și stres în ziua cea mare”, a arătat reprezentanta firmei de evenimente.

Cei care pășesc pentru prima dată în acest domeniu fac adesea greșeli care le pot pune în pericol șansele de succes. Denisa Androne afirmă că mulți începători fac investiții care nu sunt necesare sau oferă prețuri mult prea mici doar pentru a atrage clienți. Deși o astfel de abordare poate aduce clienți pe termen scurt, imaginea firmei poate fi afectată.

„Nu își apreciază munca și stresul, fac investiții uneori care nu sunt necesare și oferă prețuri mult mai mici doar pentru a avea clienți”, susține ea.

Deși se poate porni pe acest drum cu un buget mic, investițiile și conexiunile cu furnizorii sunt esențiale.

„Poți începe printr-o colaborare cu alți furnizori, subînchiriere, dar, pe lângă faptul că tu deja plătești pentru acele produse, automat trebuie să pui și tu un preț mai mare pentru a obține profit”, mai arată Denisa.

La început, investițiile esențiale vizează obținerea actelor firmei și promovarea activă, alături de achiziționarea treptată a produselor și materialelor, care trebuie actualizate constant pentru a fi în pas cu tendințele pieței.

„Tot ce ține de actele firmei, promovare intensă și, încet, încet, achiziționarea de produse, dar care, din păcate, se schimbă de la an la an”, a adăugat aceasta.

Cei care vor să înceapă o afacere în organizarea de evenimente fără experiență trebuie să pună accent pe calitate. Denisa Androne susține că Investiția în produse premium contează enorm, având în vedere că acestea fac ca fiecare eveniment să fie memorabil. De asemenea, ea îi îndeamnă pe cei care vor să facă pasul spre acest domeniu să pună accent pe formarea profesională.

„Să investească în produse premium, nu să achiziționeze un produs care deja nu mai este în trend, să facă un curs, să urmărească alți organizatori de evenimente și să aibă foarte, foarte multă răbdare”, a mai spus ea.