Sezonul nunților din 2026, gaură în buget pentru români. Cât se pune în plic

Anul 2026 a venit cu o presiune suplimentară asupra bugetelor românilor. Creșterea taxelor și impozitelor, alături de scumpirile la produsele de bază din ultimele luni, au făcut ca evenimentele speciale, precum nunțile, să devină și mai costisitoare. În acest context, mulți români se întreabă cât ar trebui să ofere în plic pentru a fi în ton cu așteptările mirilor și cu costurile reale ale unei nunți. Pe TikTok, reprezentanta unei firme de evenimente ce buget ar trebui să aloce viitorii invitați pentru o nuntă organizată în 2026.

Reprezentanții industriei evenimentelor spun că, în general, calculul darului de nuntă se face pornind de la costul meniului de la locație.

„De foarte multe ori s-a mers pe calculul: dublul de la meniu și, bineînțeles, dacă îți permite bugetul, și ceva în plus. Un meniu, în general, este undeva la 100-120 de euro, care include și partea de băuturi alcoolice, candy bar, poate și flori. Calculul e simplu. Un cuplu, în 2026, n-ar trebui să meargă la o nuntă fără 2.000 de lei în plic”, a explicat reprezentanta unei firme de evenimente pe TikTok.

Organizatorii de evenimente atrag atenția că această sumă este un minim, iar cei care doresc să fie generoși sau să acopere cheltuielile suplimentare pot să adauge sume mai mari. În plus, se ține cont și de relația cu mirii: prietenii apropiați sau rudele apropiate pot pune în plic un dar mai consistent, în timp ce restul invitaților pot să ofere sume mai modeste.

În ultimii ani, nunțiles-au transformat în adevărate spectacole de lux. Organizatorii și firmele de evenimente spun că așteptările mirilor au crescut constant, iar aceștia vor să leofere invitaților nu doar un meniu bogat, ci și o experiență completă, care să includă decoruri impresionante, aranjamente florale sofisticate, candy bar-uri tematice, băuturi alcoolice de calitate și momente artistice.

Această evoluție a influențat direct costurile nunților. Pachetele standard nu mai includ doar mâncarea și băutura, ci și o serie de detalii care fac experiența invitaților memorabilă – de la lumini ambientale și decorațiuni elegante, până la servicii foto-video profesionale, DJ sau formații live, cabine foto și alte forme de divertisment.

Din acest motiv, prețul mediu per invitat a crescut considerabil, ajungând să varieze între 100 și 150 de euro, în funcție de locație, sezon și de serviciile incluse.

Potrivit organizatorilor de evenimente, cei care urmează să participe la o nuntă pot afla foarte ușor cât costă meniul oferit de restaurant.

„Dacă urmează să ai un eveniment, poți să afli rapid cât costă un meniu. Poți să dai un telefon la locația respectivă.”, subliniază reprezentanta firmei de evenimente.

Biserica interzice săvârșirea cununiilor în anumite perioade canonice, considerate momente de post sau sărbători importante.

Conform acestor reguli bisericești, nunțile nu pot avea loc:

În cele patru mari posturi și în toate zilele de post stabilite de Biserică pe parcursul anului;

În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora;

În săptămâna lăsatului sec de carne, care în 2026 se desfășoară între 15 și 21 februarie;

În Postul Sfintelor Paști, între 22 februarie și 12 aprilie;

În Săptămâna Luminată, care urmează imediat după Paști, între 13 și 19 aprilie;

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 8 și 28 iunie;

În Postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 și 15 august;

În Postul Nașterii Domnului, între 14 noiembrie și 24 decembrie;

În perioada cuprinsă între Crăciun și Bobotează, adică între 25 decembrie și 6 ianuarie.