Ce tip de machiaj se poartă la evenimentele din 2026. Tendințele marchează o schimbare clară de direcție

Evenimentele importante din 2026 cer un machiaj adaptat fiecărui context, punând accent pe naturalețe și rafinament. În general, noile tendințe de machiaj valorifică trăsăturile, naturalețea, iar în ceea ce privește produsele, ingrediente curate și texturi fluide pentru un finish luminos. Accentul este pus pe aspectul sănătos al pielii, evitându-se look-urile încărcate din anii precedenți.

Indiferent dacă vorbim despre o nuntă, o petrecere sau un eveniment de zi, accentul nu mai cade pe cantitate, ci pe echilibru, texturi potrivite și o pregătire corectă a pielii. Make-up artistul Claudia Tănase explică faptul că diferența dintre un machiaj reușit și unul greșit nu mai ține de tendințe spectaculoase, ci de modul în care machiajul este adaptat tipului de eveniment și pielii.

În cazul nunților, tendințele din 2026 favorizează un machiaj care pune în valoare tenul și trăsăturile, fără a le încărca. Accentul este pus pe un aspect luminos, care să arate bine atât în realitate, cât și în fotografii, unde excesul este mult mai vizibil.

Un fond de ten aplicat în strat gros sau tehnici agresive de fixare pot face pielea să pară încărcată, uscată sau îmbătrânită, mai ales în lumină artificială. În 2026, machiajul de nuntă presupune un fond de ten cu acoperire medie, aplicat uniform, cu accent pe corecții punctuale și pe iluminare discretă. Scopul nu este mascarea feței, ci obținerea unui aspect proaspăt și echilibrat, care să reziste ore întregi fără a deveni rigid.

La petreceri, regulile se relaxează, însă nu dispar complet. Machiajul de seară permite accente mai puternice, fie la nivelul ochilor, fie al buzelor, însă echilibrul rămâne esențial. Excesul apare atunci când toate zonele feței sunt accentuate simultan.

„La petreceri, machiajul lasă loc mai multă libertate și curaj, fie printr-un accent puternic pe ochi, fie prin buze evidențiate, însă echilibrul se pierde atunci când toate aceste elemente sunt puse în evidență în același timp”, avertizează Claudia Tănase.

Un machiaj reușit de petrecere în 2026 înseamnă o alegere clară: fie ochii sunt vedeta, prin texturi metalice sau smokey bine estompat, fie buzele sunt puse în evidență prin culori intense. Restul feței trebuie să rămână echilibrat, cu un ten curat și bine finisat. Machiajul de party nu mai este despre „mai mult”, ci despre un punct focal bine ales, care oferă personalitate fără a încărca.

Pentru evenimentele de zi, întâlnirile formale sau cele business, machiajul din 2026 urmează reguli stricte de discreție și adaptare la lumina naturală. Culorile nepotrivite sau conturul prea dur pot crea un aspect artificial, mai ales în spații bine luminate.

„Pentru evenimentele de zi sau cele cu caracter business, machiajul ar trebui să fie curat, natural și bine adaptat luminii naturale, iar cele mai frecvente greșeli apar atunci când se exagerează cu contourul sau se aleg nuanțe prea intense pentru acest tip de context”, spune Claudia Tănase.

Machiajul de zi presupune texturi ușoare, tonuri naturale și un finish care să arate bine fără filtre sau lumină de studio. În 2026, se evită contrastele dure și se preferă armonia: sprâncene definite natural, ten uniformizat discret și accente minime care să completeze, nu să domine.

Un machiaj bine realizat poate fi compromis rapid de retușuri greșite. De aceea, trusa de retuș trebuie să fie simplă și eficientă, nu încărcată cu produse inutile. O trusă compactă de retușuri este esențială pe parcursul zilei, pentru a menține machiajul proaspăt.

„Recomand o trusă simplă: șervețele matifiante, o pudră presată fină, rujul sau glossul purtat și o mini-pensulă,” sfătuiește Claudia Tănase. Conținutul minim necesar ar putea arăta astfel:

șervețele matifiante, pentru a îndepărta rapid sebumul și luciul neplăcut;

pudră presată fină, pentru retușuri discrete la nivelul tenului;

rujul sau glossul folosit, pentru a reîmprospăta culoarea buzelor;

mini-pensulă, pentru corecturi precise la ochi sau buze”.

Claudia Tănase atrage atenția că înainte de retușul cu pudră este recomandat să „se elimine sebumul, nu să se aplice produs peste luciu, pentru că asta încarcă machiajul și îl face să arate neuniform”. În practică, începeți cu șervețelele matifiante, apoi estompați ușor luciul persistent cu pudră. Cu acest ritual simplu, veți menține machiajul intact și uniform pe durata întregii zile. Astfel, oricât de intens ar fi programul zilei, tenul va arăta aerat și proaspăt în orice moment, fără pete stridente sau zone lucioase.

Pregătirea pielii cu 24–48 de ore înainte este la fel de importantă ca machiajul în sine. Pașii esențiali, potrivit Claudia Tănase, includ:

Exfoliere blândă – îndepărtarea celulelor moarte fără iritare, pentru un ten curat și pregătit să absoarbă produsele. Hidratare intensă – aplicarea unei creme bogate și, eventual, a unei măști nutritive, pentru a menține pielea suplă și luminoasă. Evitarea tratamentelor noi – renunțați la produse noi sau proceduri agresive care pot surprinde pielea.

Claudia Tănase subliniază că „este esențial să nu se facă proceduri agresive, scruburi dure sau tratamente care pot sensibiliza pielea, pentru ca machiajul să se așeze uniform.” În acest fel, pielea va arăta relaxată și echilibrată, iar machiajul va adera mult mai bine și va rezista ore îndelungate. Un ten bine pregătit reflectă uniform lumina, astfel încât machiajul să pară natural și să nu evidențieze zonele uscate sau descuamate. O hidratare adecvată și odihna pre-eveniment contribuie la aspectul sănătos al pielii, care devine un suport perfect pentru orice look sofisticat.

La finalul zilei, demachierea atentă este obligatorie pentru refacerea pielii. Pașii esențiali sunt:

Ulei sau balm de curățare – pentru dizolvarea machiajului rezistent;

Gel de curățare delicat – pentru îndepărtarea resturilor și impurităților;

Produse calmante – loțiuni tonice cu aloe vera sau seruri regeneratoare;

Cremă nutritivă – pentru refacerea barierei cutanate.

„Încep cu un ulei sau balm pentru dizolvarea machiajului rezistent, urmat de un gel delicat de curățare,” explică Claudia Tănase. Această dublă curățare asigură îndepărtarea completă a reziduurilor și a impurităților. Mai apoi, este indicat să aplicăm produse calmante (de exemplu, loțiuni tonice cu extract de aloe vera sau seruri reparatoare) și o cremă hrănitoare pentru a restabili bariera naturală a pielii. Claudia Tănase atrage atenția că frecarea agresivă sau utilizarea constantă a șervețelelor demachiante sunt greșeli frecvente, care pot irita pielea. În locul acestora, ea recomandă un masaj blând al tenului și clătirea cu apă călduță pentru a calma pielea. După o zi lungă, tenul va mulțumi cu un somn liniștit și un aspect revitalizat a doua zi, datorită demachierii corecte.