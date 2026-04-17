Nesiguranța în spațiile publice crește în rândul femeilor din Olanda. Datele indică un nivel alarmant în rândul celor sub 35 de ani

Un procent semnificativ dintre femeile din Olanda afirmă că se confruntă cu un sentiment constant de nesiguranță în spațiile publice, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Studii Strategice de la Haga, la solicitarea poliției naționale, potrivit European Conservative.

Datele indică o tendință accentuată în rândul tinerelor, dar și diferențe notabile între percepțiile femeilor și cele ale bărbaților.

Cercetarea, bazată pe un sondaj realizat pe 3.568 de adulți, arată că una din patru femei se simte în mod regulat nesigură în spațiile publice. În cazul femeilor sub 35 de ani, proporția crește la peste o treime. Mai mult, peste 80% dintre femeile cu vârste între 18 și 34 de ani spun că se simt nesigure pe străzi.

Aceste rezultate confirmă o tendință observată și în alte studii recente din Olanda, care indică o vulnerabilitate mai ridicată în rândul generațiilor tinere, atât în spațiul fizic, cât și în cel digital.

Raportul evidențiază faptul că 91% dintre femei iau măsuri pentru a-și crește siguranța atunci când ies din casă. Printre cele mai comune se numără alegerea unor trasee mai bine iluminate, trimiterea de mesaje la sosirea la destinație sau distribuirea locației în timp real.

Prin comparație, doar 64% dintre bărbați au declarat că adoptă comportamente similare. Diferența sugerează o percepție distinctă asupra riscurilor și a nevoii de protecție în spațiul public.

Studiul scoate în evidență și discrepanțe în atitudinile sociale. Aproximativ 52% dintre bărbați consideră că glumele sexiste „ar trebui permise”, comparativ cu 35% dintre femei. De asemenea, circa 20% dintre bărbați afirmă că discuțiile de tip „vestiar” despre femei sunt acceptabile.

Cercetătorii subliniază că aceste opinii nu sunt limitate la grupuri marginale. Aproximativ jumătate dintre respondenții care se descriu drept „moderați” au indicat un anumit nivel de toleranță față de astfel de comportamente.

Pe lângă siguranța fizică, raportul indică și o creștere a incidentelor de hărțuire în mediul online. În rândul femeilor cu vârste între 18 și 34 de ani, un sfert au declarat că au primit imagini sexuale nesolicitate.

Alte 11% au raportat cazuri de divulgare a datelor personale (doxing), iar 8% au fost victime ale sextorsiunii sau ale distribuirii neconsensuale de imagini intime.

Aceste date reflectă extinderea riscurilor din spațiul public în cel digital, în special pentru femeile tinere.

Cercetări anterioare realizate în Amsterdam arată că 85% dintre femei evită anumite zone ale orașului pe timp de noapte din motive de siguranță. Printre cele mai frecvent menționate se numără parcurile, zonele de transport public și străzile slab iluminate.

Datele indică o percepție larg răspândită de nesiguranță în rândul femeilor din Olanda, în special în cazul celor tinere.

Diferențele de percepție între genuri, alături de frecvența ridicată a măsurilor preventive și a incidentelor raportate, sugerează o problemă complexă, cu implicații atât sociale, cât și instituționale.