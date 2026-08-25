Gigi Becali a oferit informații de ultimă oră cu privire la viitorul atacantului de la FCSB, Daniel Bîrligea. Finanțatorul roș-albaștrilor a confirmat în cadrul unei intervenții televizate că a acceptat propunerea celor de la Frosinone, formație din Serie A, pentru cedarea vârfului de atac în vârstă de 26 de ani.

Tranzacția dintre clubul bucureștean și gruparea din Italia a fost stabilită sub forma unui împrumut inițial, însoțit de clauze financiare bine definite.

Pentru cedarea temporară a fotbalistului, clubul din Capitală va primi 1,5 milioane de euro. Înțelegerea contractuală include și o opțiune de cumpărare definitivă, care devine obligatorie în cazul în care italienii reușesc să evite retrogradarea la finalul stagiunii curente. Pentru un transfer definitiv, Frosinone va trebui să mai achite o sumă suplimentară de 3,5 milioane de euro. În scenariul în care echipa din Italia nu se va menține în prima ligă și nu va dori achitarea diferenței, jucătorul se va întoarce la formația din București la încheierea sezonului.

Gruparea italiană a început deja parcursul în Serie A, cedând la limită pe teren propriu în prima etapă, în confruntarea cu Juventus, terminată cu scorul de 0-1.

Gigi Becali a detaliat modul în care a analizat oferta sosită din Italia și motivele care l-au determinat să își dea acordul final pentru realizarea mutării.

„Am zis că, dacă am dat două milioane, 2,7 milioane, am mai câștigat bani cu el în Europa, am zis de ce să nu-l dau. Am zis să-mi mai spăl imaginea, că nu mă pricep la fotbal: l-am dat pe Olaru cu 3, îl dau și pe ăsta cu 5. Ei au revenit ieri și Mihai mi-a zis despre el, i-am răspuns imediat: «Bă, Mihai, nici nu discut».

După, am stat eu să mă gândesc: de ce să fiu eu prost? Iau 5 milioane, cu încă 3, adică 8. Am avut ofertă de 7 milioane din America acum un an și jumătate, atunci când a dat golul cu pieptul. Nu mai contează, îl dau cu 5 și cu asta basta. Acum nu a mai dat goluri, valorează 5 milioane. Eu sunt plecat la Techirghiol, MM știe, întrebați-l pe el. Eu zic ce pot să vă spun: că am dat OK-ul. Eu v-am spus ce știu eu. Stați puțin: ei dau un milion și jumătate și, dacă rămân în Serie A, mai dau 3,5. E un milion și jumătate și eu am prelungit cu Bîrligea încă un an. Adică eu iau un milion și jumătate pe un an, după vine înapoi. Dacă nu rămân în Serie A și vor să dea banii, să dea banii.

Mai mult îmi convine așa. Iau un milion și jumătate pentru serviciile jucătorului pe un an și eu am mai prelungit cu el încă un an. Părerea mea e că 5 milioane pentru Bîrligea acum e bine. Dacă nu l-am dat cu 7, acum îl dau cu 5”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Interesul celor de la Frosinone a fost relatat în primă fază de presă din Italia, iar mutarea a fost adusă în atenție publică de Becali, care menționase deja că tratativele erau în derulare.

„Da, da. Negociem. Italienii au zis că dau 5 milioane, eu am cerut mai mult. Dar cred că-l dau și pe 5 milioane. Să vedem. Negociem. Îl bag pe Garita. Am dat 2,5 milioane pe el și iau 5 milioane. Și a dat și goluri și am mers în cupele europene cu el, de unde am mai luat o grămadă de bani.

L-am dat pe Olaru cu 3 milioane, iau și 5 milioane pe Bîrligea și nu mă pricep la fotbal? Iau 8 milioane de euro pe doi jucători și zic unii că nu mă pricep”.