Inter Milano a început noul sezon din Serie A cu o victorie categorică, 4-1 în fața celor de la Monza, însă Cristi Chivu a rămas rezervat după succesul obținut în fața propriilor suporteri. Antrenorul român a vorbit după meci despre problemele din jocul echipei și s-a arătat iritat și de întrebările repetate privind piața transferurilor.

Scorul final nu l-a făcut însă pe tehnicianul român să ignore momentele în care echipa sa a avut dificultăți.

Cristi Chivu a recunoscut după partidă că Monza a reușit să pună probleme formației sale, chiar dacă diferența de pe tabelă a fost una categorică.

„Ne-au pus în dificultate cu presiunea și cu mingile la a doua”, a debutat el în declarațiile de după meci pentru DAZN, citat de La Gazzetta dello Sport.

Antrenorul lui Inter a explicat apoi ce nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit în jocul echipei.

„Am încercat să respectăm planul, dar a existat rugină și agitație, nu o acuratețe tehnică. Am găsit mai multă liniște în repriza a doua, trecând rapid în avantaj, iar apoi am regăsit execuțiile potrivite”.

Inter a reușit astfel să deschidă sezonul cu o victorie, însă Chivu a indicat deja aspectele care trebuie îmbunătățite.

După meci, tehnicianul român a fost întrebat din nou despre piața transferurilor și despre posibilele plecări sau veniri de la Inter.

„M-am săturat până peste cap să răspund despre cine vine și cine pleacă”, a explicat el în conferința de presă.

Printre subiectele abordate s-au aflat și zvonurile privind situația lui Lautaro Martinez.

„Eu nu vorbesc despre transferuri, mai ales pentru că am la dispoziție un grup de jucători care își dă sufletul în fiecare zi. Au o dorință nebună de a fi competitivi, de a vedea jucători care să ridice nivelul și să ne permită să ne gândim la obiectivele noastre meci cu meci.

Piața de transferuri m-a obosit, m-am săturat până peste cap. Președintele a fost astăzi foarte clar în privința zvonurilor despre unii dintre jucătorii noștri (referire în special la Lautaro, nota redacției), noi rămânem cu ce am făcut bun în această seară. Vom analiza ce trebuie făcut mai bine și ne vom gândi deja la meciul cu Cagliari”.

După victoria cu Monza, Inter Milano își îndreaptă atenția către următoarea etapă din Serie A.

Formația pregătită de Cristi Chivu va juca în deplasare cu Cagliari, pe 30 august.

Până atunci, antrenorul român vrea să analizeze atât lucrurile bune făcute la debut, cât și problemele observate în jocul echipei.