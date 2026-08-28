Economie

Prețurile explodează în construcții și comerț. Ce se întâmplă cu locurile de muncă până în octombrie 2026

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Prețurile explodează în construcții și comerț. Ce se întâmplă cu locurile de muncă până în octombrie 2026Economie. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Mediul de afaceri din România se pregătește pentru o perioadă de acalmie în privința volumului de muncă, dar prognozează noi scumpiri la raft și pe șantiere. Managerii din sectoare-cheie precum construcțiile, comerțul cu amănuntul, industria prelucrătoare și serviciile estimează o relativă stabilitate a activității economice în intervalul august - octombrie 2026, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică.

Prețurile explodează în construcții și comerț. Ce se întâmplă cu locurile de muncă până în octombrie 2026

Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează relativă stabilitate a activităţii economice; în sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează creştere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere accentuată a preţurilor în sectoarele construcţii şi comerţul cu amănuntul”, arată, vineri, INS, într-un comunicat de presă.

Prețurile la alimente

Prețurile la alimente. Sursa foto: Pixabay

Scumpiri accentuate în construcții și comerț

Sectorul construcțiilor este afectat de previziuni de majorare semnificativă a tarifelor. Deși volumul lucrărilor și efectivul de personal se vor menține la niveluri similare celor din prezent, costurile finale suportate de beneficiari vor continua să crească. Soldul conjunctural de +41% indică un val de scumpiri pentru lucrările de pe șantiere.

O situație similară se înregistrează și în comerțul cu amănuntul, unde cifra de afaceri rămâne stabilă, dar prețurile finale vor urca rapid. Un procent de 43% dintre managerii din retail anticipează scumpiri, în timp ce doar 3% mai cred în eventuale ieftiniri, soldul conjunctural ajungând la +40%. Comerțul este, de altfel, singurul sector unde se preconizează angajări noi, având un sold conjunctural de +6%.

Industria și serviciile înaintează cu prudență

În industria prelucrătoare, producția și numărul de angajați rămân pe un curs constant, fără fluctuații majore, având solduri conjuncturale de -1%, respectiv -5%. Cu toate acestea, prețurile produselor industriale vor continua să crească gradual, tendință marcată de un sold conjunctural de +21%.

Domeniul serviciilor urmează un tipar similar de prudență. Cifra de afaceri și schemă de personal indică o stagnare relativă în următoarele trei luni, dar prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor înregistra la rândul lor o tendință de creștere, reflectată printr-un sold conjunctural de +17%.

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