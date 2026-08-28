Mediul de afaceri din România se pregătește pentru o perioadă de acalmie în privința volumului de muncă, dar prognozează noi scumpiri la raft și pe șantiere. Managerii din sectoare-cheie precum construcțiile, comerțul cu amănuntul, industria prelucrătoare și serviciile estimează o relativă stabilitate a activității economice în intervalul august - octombrie 2026, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică.

„Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează relativă stabilitate a activităţii economice; în sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează creştere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere accentuată a preţurilor în sectoarele construcţii şi comerţul cu amănuntul”, arată, vineri, INS, într-un comunicat de presă.

Sectorul construcțiilor este afectat de previziuni de majorare semnificativă a tarifelor. Deși volumul lucrărilor și efectivul de personal se vor menține la niveluri similare celor din prezent, costurile finale suportate de beneficiari vor continua să crească. Soldul conjunctural de +41% indică un val de scumpiri pentru lucrările de pe șantiere.

O situație similară se înregistrează și în comerțul cu amănuntul, unde cifra de afaceri rămâne stabilă, dar prețurile finale vor urca rapid. Un procent de 43% dintre managerii din retail anticipează scumpiri, în timp ce doar 3% mai cred în eventuale ieftiniri, soldul conjunctural ajungând la +40%. Comerțul este, de altfel, singurul sector unde se preconizează angajări noi, având un sold conjunctural de +6%.

În industria prelucrătoare, producția și numărul de angajați rămân pe un curs constant, fără fluctuații majore, având solduri conjuncturale de -1%, respectiv -5%. Cu toate acestea, prețurile produselor industriale vor continua să crească gradual, tendință marcată de un sold conjunctural de +21%.

Domeniul serviciilor urmează un tipar similar de prudență. Cifra de afaceri și schemă de personal indică o stagnare relativă în următoarele trei luni, dar prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor înregistra la rândul lor o tendință de creștere, reflectată printr-un sold conjunctural de +17%.