FACIAS atacă în instanță înghețarea pensiilor și cere indexarea anuală. Aproape cinci milioane de pensionari, în așteptare

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a acționat în instanță Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), contestând decizia de a suspenda indexarea anuală a pensiilor. Demersul vizează protejarea dreptului legal la indexarea pensiilor pentru aproape 4,9 milioane de pensionari, una dintre cele mai numeroase și vulnerabile categorii sociale din România, spun reprezentanții fundației.

În cererea depusă la Curtea de Apel București, FACIAS solicită instanței să oblige Casa Națională de Pensii Publice să demareze procedurile pentru aplicarea indexării punctului de referință și să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la decizia de menținere a acestuia la nivelul anului 2024.

„Pentru milioane de pensionari români, înghețarea pentru al doilea an consecutiv a punctului de pensie reprezintă o pierdere de venit într-o perioadă în care scumpirile au redus drastic puterea de cumpărare. Valoarea punctului de referință, indicatorul în funcție de care se calculează pensiile, a fost menținută la 81 de lei în 2025 și păstrată la același nivel și pentru 2026. În același interval, rata medie a modificării prețurilor de consum a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025, iar inflația anuală a ajuns la 9,3% în februarie 2026”, spun aceștia.

Potrivit sursei, blocajul contravine prevederilor articolului 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care stabilește majorarea anuală a punctului de referință cu rata medie anuală a inflației și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

De asemenea, aceștia menționează că Guvernul a suspendat această indexare prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024 pentru 2025 și prin Legea nr. 141/2025 pentru 2026, amânând aplicarea indexării până în 2027.

FACIAS arată că, după plângerea depusă la Casa Națională de Pensii Publice, instituția a refuzat să intervină, invocând lipsa inițiativei legislative și reiterând prevederile care blochează indexarea, fără să ofere o soluție reală pentru pensionarii afectați.

Reprezentanții fundației atrag atenția că indexarea nu reprezintă o favoare administrativă, ci un mecanism legal de protejare a valorii reale a pensiei în fața inflației. În acest context, solicită aplicarea imediată a mecanismului legal și încetarea practicii prin care drepturi exprimate în lege sunt suspendate succesiv prin acte fiscal-bugetare.

„În aceste condiții, FACIAS solicită aplicarea mecanismului legal de indexare și încetarea practicii prin care drepturi prevăzute expres de lege sunt suspendate succesiv prin acte fiscal-bugetare abuzive”, se arată în comunicatul transmis de FACIAS

Fundația anunță că va continua toate demersurile juridice pentru apărarea drepturilor celor aproape 4,9 milioane de pensionari români afectați de această măsură.

Proiectul bugetului pentru 2026 prevede cheltuieli totale de 159 de miliarde de lei, iar 158 de miliarde sunt destinate sistemului public de pensii. Deși suma este cu 4 miliarde de lei mai mare decât cea din 2024, fondurile nu sunt suficiente pentru indexarea pensiilor și nici pentru eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei.

Bugetul nu permite aplicarea majorării de 7% a pensiilor, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Statul colectează lunar aproximativ jumătate de miliard de lei din plata CASS de către pensionari. Bugetul asigurărilor sociale se bazează și pe o subvenție de 31 de miliarde de lei de la bugetul de stat și include 386,5 milioane de lei pentru sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Recent, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că este pregătit să își încheie mandatul dacă pensiile nu vor fi indexate la 1 ianuarie 2027 și dacă plata asigurărilor de sănătate (CASS) nu va fi eliminată la finalul anului.

Oficialul a explicat că, în cazul în care promisiunile vor fi respectate, pensionarii vor beneficia de majorări care pot ajunge la 1.000 de lei.

„De la 1 ianuarie 2027 nu mai există nicio scuză, indiferent cine ar fi premier sau ministru al muncii, pentru ca pensiile să nu se indexeze”, a arătat el.

Indexarea anunțată de 10% ar majora pensia medie de la 3.100 de lei la circa 3.410 lei.