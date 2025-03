Monden Celebrul actor iubit de români ne-a părăsit discret: Și-a luat zborul







Wings Hauser, actorul cunoscut pentru rolurile din Vice Squad , Tough Guys Don't Dance și Magnum PI , Beretta sau CSI, a murit. Hauser a decedat pe data 15 martie, la Los Angeles, din cauze naturale.

Wings Hauser avea 77 de ani

Wings Hauser a avut peste 100 de apariții pe ecrane într-o carieră care a durat peste cinci decenii. Fiul său, Cole Hauser este, de asemenea, un actor cunoscut și foarte îndrăgit pentru rolul său din Yellowstone (Foto).

Wings Hauser și-a început cariera în televiziune în anii '70, apărând în serialele Baretta și Emergency. La început, a avut roluri secundare în filme, dar cariera sa a prins avânt în anii '80 și '90, cu numeroase apariții în celebrele seriale de acțiune precum The Fall Guy, Airwolf și Walker, Texas Ranger.

A avut roluri mai importante în serialele China Beach, Lightning Force, Roseanne și Beverly Hills, 90210. De asemenea, l-a interpretat pe Greg Foster în peste o duzină de episoade din The Young and the Restless.

Hauser a jucat și în The Mentalist

Hauser a continuat să activeze fără întrerupere, apărând în seriale precum House, Bones și The Mentalist în anii 2000. În 2010, a avut o apariție la Comedy Central Roast Of David Hasselhoff.

Hauser a devenit mai cunoscut atunci când a fost distribuit în telenovela The Young and the Restless în 1977. A rămas parte din serial până în 1981, reluând rolul lui Greg Foster pentru trei episoade în 2010.

În 1982, Hauser a obținut un rol important, interpretându-l pe Ramrod în thrillerul polițist Vice Squad. În anul următor, a scris povestea pentru filmul de război din perioada Vietnamului, Uncommon Valor, în care au jucat Gene Hackman și Patrick Swayze.

Soția lui Wings Hauser: Și-a luat zborul

Wings Hauser a venit pe lume la Hollywood pe 12 decembrie 1947. Soția sa l-a caracterizat ca fiind un „membru mândru al Academiei și un fiu mândru al scriitorului, regizorului și producătorului Dwight A. Hauser, precum și al mamei sale, Geraldine T. Hauser, câștigătoare a unui premiu al Academiei”.

Într-un anunța pe social media, soția sa, Cali Lili Hauser, a declarat: „Simbolul filmului, Wings Hauser, și-a luat zborul în brațele mele. Cariera legendară și unică a lui Wings Hauser a durat 58 de ani în filme, televiziune și muzică, lucrând alături de mulți dintre cei mai mari artiști din industrie și câștigându-și respectul”.

Hauser a avut doi copii: o fiică, pe nume Bright Hauser, din prima sa căsătorie cu Jane Boltinhouse, și un fiu, Cole, din a doua căsătorie cu Cass Warner Sperling. El a fost căsătorit cu Nancy Locke între 1979 și 1999, iar apoi cu Cali Lili Hauser din 2002 până la decesul său, scrie independent.co.uk.