Drama marelui actor George Constantin: A pierdut tot și a fost aruncat în stradă

George Constantin, tatăl lui Mihai Contantin, interpretul lui Ionică din „Liceenii”, s-a stins din viață la 60 de ani. El a venit pe lume într-o familie modestă, în Bucureștiul anului 1933. Acesta a fost nevoit să lucreze de mic pentru a se putea întreține.

Viața lui s-a schimbat când o profesoară de la Şcoala pedagogică din Bucureşti i-a oferit un rol într-o piesă de Caragiale. După acest moment, tânărul George Constantin, alături de bunul său prieten Gheorghe Cozorici, a dat admiterea la Instittuul Național de Artă Teatrală și Cinematografie „I L Caragiale”.

„Când am dat examenul de admitere la Insitutul de Teatru în 1951, am căzut. Anul următor, ca să fiu şi mai sigur, am dat şi la Teatru, şi la Cinematografie. Am reuşit la ambele.Țin minte, am mers cu Gheorghe Cozorici în Piaţa Universităţii şi am dat cu banul unde să mergem. Ne-a căzut Teatrul”, povestea actorul, la un moment dat.

El s-a căsătorit cu sora actriței Tamara Buciuceanu, mezzosoprana Iulia Buciuceanu în anul 1961. Cei doi au avut un băiat, Mihai Constantin, faimosul Ionică din „Liceeni”.

Suferința lui George Constantin

Împreună cu soția și fiul acestora, Mihai Constantin, George Constantin a locuit aproape întreaga sa viață într-o casă naționalizată, repartizată de comuniști înainte de căderea regimului. După revoluție, casele naționalizate au început să fie returnate moștenitorilor, iar actorul și familia sa au fost aruncați în stradă.

Actorul nu a putut trece peste această durere și s-a stins din viață pe 30 aprilie 1994, la 60 de ani. Actorul avea și alte probleme de sănătate.

În memoria tatălui său, Mihai Constantin a creat Fundația „George Constantin”, care promovează activitățile culturale. El a înfiinţat și Festivalul Internaţional de Teatru pentru elevi „George Constantin”, iar Sala Studio a Teatrului Nottara a primit numele „George Constantin”, potrivit fluxdestiri.

În 1999, criticul de teatru Florica Ichim i-a dedicat marelui actor un volum cu mărturii ale unor parteneri de scenă şi regizori celebri, intitulat „George Constantin şi comedia sa umană”.