Justitie Campania secretă a lui Călin Georgescu. Schema de corupere a alegătorilor. Stenograme







Procurorii au descoperit că Bogdan Peșchir, finanțator al campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost implicat într-o amplă schemă de corupere a alegătorilor. Acesta a fost reținut și acuzat de săvârșirea a 265 de acte de corupere a alegătorilor prin mijloace electronice. Peșchir a cheltuit peste 879.000 de dolari pe TikTok sub formă de „daruri” și sute de mii de lei prin transferuri Revolut către 265 de persoane, pentru a-i determina să voteze cu Georgescu.

Strategiile de influențare a alegătorilor au fost elaborate cu mult înainte de campania electorală și au inclus investiții masive în creșterea notorietății lui Peșchir pe TikTok, unde a atins nivelul 50, cel mai mare din România.

„Gift-uri” pentru utilizatori

Acesta a utilizat metode precum donații sub formă de „gift-uri” și apariții în direct pe canalele altor utilizatori pentru a atrage susținători. În total, Peșchir a cheltuit aproximativ un milion de euro pentru a influența voturile.

Procurorii au identificat conversații între Peșchir și diverși influenceri, în care se discutau strategii de atragere a alegătorilor și modalități de plată.

Printre susținătorii pro-Georgescu se numără persoane controversate, precum foști pușcăriași, influenceri cunoscuți și reprezentanți ai unor biserici.

În unele cazuri, cei care au dovedit că au votat cu Georgescu au primit sume de bani, iar alții au fost plătiți pentru a distribui materiale de propagandă electorală.

Tranferuri către diaspora

De asemenea, Peșchir a fost implicat în transferuri financiare către comunități de români din diaspora, oferind sume semnificative pentru a obține voturi.

Într-o conversație, un utilizator a menționat că poate aduna 3.000 de voturi în Germania, în schimbul unui sprijin financiar de 6.000 de euro.

Procurorii subliniază că aceste acțiuni au fost parte a unei campanii bine coordonate, care a inclus și încercări de a ascunde urmele financiare prin utilizarea unor conturi alternative.

În plus, Peșchir a fost implicat în propagarea de mesaje de susținere pentru Georgescu, inclusiv prin postarea de materiale electorale pe TikTok și organizarea de sesiuni live pentru a mobiliza alegătorii.

Conversațiile lui Peșchir

La dosar există mai multe convorbiri purtate de Bogdan Peşchir pe TikTok (cont utilizator - bogpr) şi diverse persoane, în care se discută despre strategii de atragere a alegătorilor, iar cei care au făcut dovada că au votat cu Georgescu primeau în jur de 50 de lei.

- conversaţie purtată cu utilizatorul Micula Victor, în perioada 15.10 - 13.11.2024, în care cei doi discută despre oferirea de bani pe platforma TikTok: "Poate facem liveuri mai des noi oricum si eu voiam sa incep, pe tema asta, dinainte, si daca tot aruncam cu bani macar sa avem putere!".

"E caz de dosar, să scoatem poza"

- conversaţie purtată cu utilizatorul Sandu, în data de 20.10.2024, în care interlocutorul îi transmite că a fost contactat de Makaveli şi Florinel, care i-au spus să nu mai afişeze fotografia de profil pentru că pot fi cercetaţi penal:

("Şi ne-a spus ca nu avem voie. E caz de dosar, şi să scoatem poza"), urmând a se întâlni cu 'domnul George' în localitatea Pechea, judeţul Galaţi, iar Peşchir Bogdan îl întreabă dacă are nevoie de bani, iar interlocutorul arată că a primit 15.000 de lei de la Victor, cu care a achiziţionat electrocasnice pentru alte persoane ("Sa imi zici daca aveti nevoie de ajutor acolo, Cu ceva bani, Mi-a dat Victor acum 3 săptămâni 150 mi-l, şi le-am luat electrocasnice").

- conversaţie purtată cu utilizatorul Adelina, în data de 18.11.2024, în care discută despre o colaborare legată de propaganda electorală în mediul online ("Dar ca sa iti raspund, înţeleg ideea de propagandă si de live informator, probabil vrei să ajuţi, dar sunt mult mai multe lucruri aici de care ţin cont, si crede-mă că ştiu bine ce fac. Am experienţă in marketing şi in strategie de business de mulţi ani. Scopul meu nu e să conving pe toata lumea").