Adrian Năstase despre Cozmin Gușă și Victor Ponta. Cu unul din ei a greșit!

Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României și președinte al PSD în perioada de glorie, a fost invitatul jurnalistului Dan Andronic la emisiunea “Evenimentul Istoric”.

Năstase: Cu Cozmin Gușă am greșit

Adrian Năstase a comentat mișcările pe care le-a făcut ca președinte al PSD, încercând să aducă oameni noi în politică. Două exemple au fost date, Cozmin Gușă și Victor Ponta. Ambii au fost promovați de fostul premier.

Cosmin Gușă a intrat în PSD la începutul anilor 2000, când era în jur de 30 de ani. La acel moment, el venea din zona media, fiind managerul trustului lui Dan Voiculescu. În 2003, Gușă a intrat în conflict deschis cu o parte din conducerea PSD, în special cu Ion Iliescu și alți membri ai „gărzii vechi”, fiind nevoit să plece din partid.

“Cu Cozmin Gușă am greșit. Am crezut că poate să aducă un suflu nou în structura de partid. După ce a fost un factor de dinamizare, a încercat să-i încalece pe unii dintre oamenii care făcuseră ceva pentru PSD. Pe Miron Mitrea, Dan Ioan Popescu, Șerban Mihăilescu. În plus, începuse să umble în teritoriu și voia să schimbe tot felul de oameni și a generat foarte multă tensiune.

Este adevărat că a făcut și lucruri bune. El a adus pe Elena Udrea mai întâi la noi, la partid. După aceea a plecat în zona lui Băsescu. Începuse să meargă la vânătoare. Eu eram un exemplu bun din acest punct de vedere”

Ce crede Adrian Năstase despre Victor Ponta, candidat la președinție

Despre Victor Ponta are o părere diferită. În perioada guvernării Năstase (2000–2004), Ponta a fost Șef al Corpului de Control al Primului Ministru (2001–2004) și Secretar de stat în Guvern. A devenit cunoscut publicului și mass-media drept „micul Titulescu” – poreclă dată de Năstase, cu o aură ironică și elogioasă în același timp. În 2004, Victor Ponta a candidat și a fost ales deputat pe listele PSD (Circumscripția Gorj). În paralel, devine președinte al TSD (Tineretul Social Democrat), unde începe să își construiască o bază proprie de putere și influență în partid.

Ce crede Adrian Năstase despre Victor Ponta, candidat la președinție. “Cred că în fotografia celor care candidează în momentul de față, cel care ar fi cel mai potrivit ca profil, pentru nebunia lumii în care trăim, este Victor Ponta. Cunoaște limbi străine, este foarte facil în viața socială, are contacte numeroase, are experiență de guvernare. El poate să facă lucrul acesta. Victor Ponta poate să adune o mulțime de oameni (în calitate de consilieri prezidențiali), pentru că a lucrat cu mulți la guvern. Sunt de acord că nu există candidat perfect, dar la momentul acesta, intern și extern, Victor Ponta este cel mai bun.”

