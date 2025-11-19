Cum s-a dublat valoarea terenurilor agricole în cinci ani și ce se întâmplă cu prețurile în 2025
- Cristi Buș
- 19 noiembrie 2025, 07:44
Piața terenurilor agricole din România traversează o perioadă de febră, cu prețuri care au urcat spectaculos. Valoarea unui hectar s-a dublat efectiv în doar cinci ani, potrivit datelor oficiale. Această creștere explozivă este alimentată de o concurență feroce între investitori, care văd pământul ca pe un refugiu sigur în vremuri tulburi.
Războiul din Ucraina a amplificat importanța strategică a securității alimentare, iar România, cu suprafața sa agricolă vastă, a devenit un punct focal pentru capitalul internațional. În spatele acestui boom aparent se ascunde o piață profund segmentată și o presiune crescândă asupra fermierilor mici.
Cât costă un hectar de teren agricol
Conform datelor publicate de Ministerul Agriculturii, prețul mediu oficial al unui hectar a atins 5.270 de euro în 2023. Această cifră reprezintă o dublare față de nivelul din 2018.
Însă realitatea din teren este mult mai complexă. Valoarea reală a unui hectar este dictată de o serie de factori critici. Localizarea este primordială; în zonele ultra-productive din vestul țării, prețurile depășesc cu ușurință 10.000 de euro. Un raport recent publicat de INS subliniază că diferențele regionale sunt enorme, iar piața este extrem de dinamică.
PNRR a creat o diviziune de prețuri la terenurile agricole
Unul dintre cei mai puternici motori ai creșterii este accesul la apă. Promisiunea fondurilor europene destinate irigațiilor, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a creat o diviziune clară.
Un teren care beneficiază sau va beneficia de irigații poate valora de trei până la patru ori mai mult decât unul fără. Acest lucru a devalorizat rapid pământurile din zonele secetoase și a concentrat interesul investitorilor mari pe coridoarele unde se vor executa proiectele de infastructură hidrică.
În 2026 previziunile vorbesc despre o creștere moderată
Companiile și fondurile de investiții active în domeniu, precum Agricover, își consolidează constant portofoliile, acționând ca un catalizator pentru creșterea generală a prețurilor, după cum se poate observa și în rapoartele lor financiare.
Privind către anul 2025, experții anticipează o maturizare a pieței. Creșterea vertiginoasă din ultimii ani va încetini semnificativ. Analiștii de la Strasec Broker estimează o creștere moderată de 5-10% pentru anul viitor.
Piața pare să atingă un plafon în unele regiuni, iar factorii de cost – de la îngrășăminte la combustibil – încep să comprime marjele de profit. Acest lucru va reduce, inevitabil, capacitatea fermierilor de a mai susține oferte din ce în ce mai mari.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.