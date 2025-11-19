Social

Cum s-a dublat valoarea terenurilor agricole în cinci ani și ce se întâmplă cu prețurile în 2025

Comentează știrea
Cum s-a dublat valoarea terenurilor agricole în cinci ani și ce se întâmplă cu prețurile în 2025Agricultura Sursa foto: 77762055 / Agricultural Land © Hel080808 | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Piața terenurilor agricole din România traversează o perioadă de febră, cu prețuri care au urcat spectaculos. Valoarea unui hectar s-a dublat efectiv în doar cinci ani, potrivit datelor oficiale. Această creștere explozivă este alimentată de o concurență feroce între investitori, care văd pământul ca pe un refugiu sigur în vremuri tulburi.

Războiul din Ucraina a amplificat importanța strategică a securității alimentare, iar România, cu suprafața sa agricolă vastă, a devenit un punct focal pentru capitalul internațional. În spatele acestui boom aparent se ascunde o piață profund segmentată și o presiune crescândă asupra fermierilor mici.

Cât costă un hectar de teren agricol

Conform datelor publicate de Ministerul Agriculturii, prețul mediu oficial al unui hectar a atins 5.270 de euro în 2023. Această cifră reprezintă o dublare față de nivelul din 2018.

Însă realitatea din teren este mult mai complexă. Valoarea reală a unui hectar este dictată de o serie de factori critici. Localizarea este primordială; în zonele ultra-productive din vestul țării, prețurile depășesc cu ușurință 10.000 de euro. Un raport recent publicat de INS subliniază că diferențele regionale sunt enorme, iar piața este extrem de dinamică.

Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
Teren agricol.

Terenuri agricole. Sursa foto: Arhiva EVZ

PNRR a creat o diviziune de prețuri la terenurile agricole

Unul dintre cei mai puternici motori ai creșterii este accesul la apă. Promisiunea fondurilor europene destinate irigațiilor, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a creat o diviziune clară.

Un teren care beneficiază sau va beneficia de irigații poate valora de trei până la patru ori mai mult decât unul fără. Acest lucru a devalorizat rapid pământurile din zonele secetoase și a concentrat interesul investitorilor mari pe coridoarele unde se vor executa proiectele de infastructură hidrică.

În 2026 previziunile vorbesc despre o creștere moderată

Companiile și fondurile de investiții active în domeniu, precum Agricover, își consolidează constant portofoliile, acționând ca un catalizator pentru creșterea generală a prețurilor, după cum se poate observa și în rapoartele lor financiare.

Privind către anul 2025, experții anticipează o maturizare a pieței. Creșterea vertiginoasă din ultimii ani va încetini semnificativ. Analiștii de la Strasec Broker estimează o creștere moderată de 5-10% pentru anul viitor.

Piața pare să atingă un plafon în unele regiuni, iar factorii de cost – de la îngrășăminte la combustibil – încep să comprime marjele de profit. Acest lucru va reduce, inevitabil, capacitatea fermierilor de a mai susține oferte din ce în ce mai mari.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:03 - Cea mai simplă rețetă de cozonac de post. Sucul de portocale, ingredientul cheie
08:55 - Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Pr...
08:46 - RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
08:40 - Președinta Mexicului respinge intervenția militară a SUA împotriva cartelurilor de droguri
08:31 - Când te poți debranșa de la Termoenergetica. Cât costă și actele necesare
08:25 - Beatrice a fost regina Ungariei de două ori, cu doi soți diferiți. Unul din ei era fiul lui Iancu de Hunedoara

HAI România!

Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale