Cum s-a dublat valoarea terenurilor agricole în cinci ani și ce se întâmplă cu prețurile în 2025

Piața terenurilor agricole din România traversează o perioadă de febră, cu prețuri care au urcat spectaculos. Valoarea unui hectar s-a dublat efectiv în doar cinci ani, potrivit datelor oficiale. Această creștere explozivă este alimentată de o concurență feroce între investitori, care văd pământul ca pe un refugiu sigur în vremuri tulburi.

Războiul din Ucraina a amplificat importanța strategică a securității alimentare, iar România, cu suprafața sa agricolă vastă, a devenit un punct focal pentru capitalul internațional. În spatele acestui boom aparent se ascunde o piață profund segmentată și o presiune crescândă asupra fermierilor mici.

Conform datelor publicate de Ministerul Agriculturii, prețul mediu oficial al unui hectar a atins 5.270 de euro în 2023. Această cifră reprezintă o dublare față de nivelul din 2018.

Însă realitatea din teren este mult mai complexă. Valoarea reală a unui hectar este dictată de o serie de factori critici. Localizarea este primordială; în zonele ultra-productive din vestul țării, prețurile depășesc cu ușurință 10.000 de euro. Un raport recent publicat de INS subliniază că diferențele regionale sunt enorme, iar piața este extrem de dinamică.

Unul dintre cei mai puternici motori ai creșterii este accesul la apă. Promisiunea fondurilor europene destinate irigațiilor, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a creat o diviziune clară.

Un teren care beneficiază sau va beneficia de irigații poate valora de trei până la patru ori mai mult decât unul fără. Acest lucru a devalorizat rapid pământurile din zonele secetoase și a concentrat interesul investitorilor mari pe coridoarele unde se vor executa proiectele de infastructură hidrică.

Companiile și fondurile de investiții active în domeniu, precum Agricover, își consolidează constant portofoliile, acționând ca un catalizator pentru creșterea generală a prețurilor, după cum se poate observa și în rapoartele lor financiare.

Privind către anul 2025, experții anticipează o maturizare a pieței. Creșterea vertiginoasă din ultimii ani va încetini semnificativ. Analiștii de la Strasec Broker estimează o creștere moderată de 5-10% pentru anul viitor.

Piața pare să atingă un plafon în unele regiuni, iar factorii de cost – de la îngrășăminte la combustibil – încep să comprime marjele de profit. Acest lucru va reduce, inevitabil, capacitatea fermierilor de a mai susține oferte din ce în ce mai mari.