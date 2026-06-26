International

Venezuela, îngropată în datorii după cutremurele devastatoare. Pagube de până la 7% din PIB

Comentează știrea
Venezuela, îngropată în datorii după cutremurele devastatoare. Pagube de până la 7% din PIBcutremur Venezuela 1. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Venezuela, statul care se confruntă cu una dintre cele mai grave crize financiare din lume și cu o datorie publică estimată la aproximativ 240 de miliarde de dolari, a fost lovită de două cutremure puternice care au provocat distrugeri în mai multe regiuni ale țării. Primele evaluări făcute de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) indică faptul că impactul economic al seismelor ar putea reprezenta până la 7% din produsul intern brut (PIB).

Venezuela, pagube uriașe după cele două cutremure de mare intensitate

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs în noaptea de miercuri spre joi, la aproximativ 160 de kilometri vest de Caracas. Potrivit estimărilor preliminare ale Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), citate de Al Jazeera, pierderile economice s-ar putea situa între 1% și 7% din PIB-ul Venezuelei, evaluat la aproximativ 111 miliarde de dolari.

Bilanțul provizoriu indică peste 200 de persoane decedate, însă autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește semnificativ, în condițiile în care zeci de mii de oameni sunt dați dispăruți.

Venezuela, Cutremur

Sursa foto: Captură video

Fonduri pentru reconstrucție din partea FMI

Președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat că Venezuela va beneficia de un fond de 200 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional, bani care urmează să fie direcționați către refacerea infrastructurii afectate, a spitalelor și a locuințelor distruse de cutremure.

Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier

Intervențiile de urgență continuă în zonele cele mai afectate, unde echipele de salvare încearcă să găsească supraviețuitori printre dărâmături.

Dezastrul din Venezuela agravează o criză economică deja profundă

Catastrofa vine într-un moment extrem de dificil pentru economia Venezuelei. Țara, cu o populație de aproximativ 31,7 milioane de locuitori, se confruntă de ani buni cu o criză economică severă, iar peste 20 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie.

Lipsa alimentelor, a medicamentelor și infrastructura medicală degradată reprezintă probleme majore. În numeroase spitale lipsesc utilități esențiale, precum apa curentă și energia electrică.

În același timp, autoritățile pregăteau un amplu program de restructurare economică, pe fondul unei datorii estimate la aproximativ 240 de miliarde de dolari. Potrivit datelor prezentate, nivelul acesteia îl depășește pe cel al datoriei cu care s-a confruntat Grecia în timpul crizei financiare din 2012, considerată până acum unul dintre cele mai mari episoade de incapacitate de plată din istoria recentă.

Stiri calde

14:44 - A0 Nord, mai aproape de inaugurare. Lotul Joița–Corbeanca ar putea fi gata înainte de termen
14:35 - Venezuela, îngropată în datorii după cutremurele devastatoare. Pagube de până la 7% din PIB
14:23 - Trenurile vor merge mai încet. CFR SA dă vina pe caniculă pentru restricțiile de viteză
14:14 - „The Bear” revine cu ultimul sezon. Povestea premiată cu Emmy ajunge la final
14:09 - Noi restricții la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în weekend
14:04 - Mirel Curea: Siegfried Mureșan, cheia pentru Guvernul Bolojan II
13:54 - PSD critică dur porpunerea lui Siegfried Mureșan de către PNL, USR și UDMR
13:47 - Irinel Columbeanu riscă să rămână fără pensie. Fostul milionar, dat în judecată pentru datorii

HAI România!

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Proiecte speciale