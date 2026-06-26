Venezuela, statul care se confruntă cu una dintre cele mai grave crize financiare din lume și cu o datorie publică estimată la aproximativ 240 de miliarde de dolari, a fost lovită de două cutremure puternice care au provocat distrugeri în mai multe regiuni ale țării. Primele evaluări făcute de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) indică faptul că impactul economic al seismelor ar putea reprezenta până la 7% din produsul intern brut (PIB).

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs în noaptea de miercuri spre joi, la aproximativ 160 de kilometri vest de Caracas. Potrivit estimărilor preliminare ale Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), citate de Al Jazeera, pierderile economice s-ar putea situa între 1% și 7% din PIB-ul Venezuelei, evaluat la aproximativ 111 miliarde de dolari.

Bilanțul provizoriu indică peste 200 de persoane decedate, însă autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește semnificativ, în condițiile în care zeci de mii de oameni sunt dați dispăruți.

Președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat că Venezuela va beneficia de un fond de 200 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional, bani care urmează să fie direcționați către refacerea infrastructurii afectate, a spitalelor și a locuințelor distruse de cutremure.

Intervențiile de urgență continuă în zonele cele mai afectate, unde echipele de salvare încearcă să găsească supraviețuitori printre dărâmături.

Catastrofa vine într-un moment extrem de dificil pentru economia Venezuelei. Țara, cu o populație de aproximativ 31,7 milioane de locuitori, se confruntă de ani buni cu o criză economică severă, iar peste 20 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie.

Lipsa alimentelor, a medicamentelor și infrastructura medicală degradată reprezintă probleme majore. În numeroase spitale lipsesc utilități esențiale, precum apa curentă și energia electrică.

În același timp, autoritățile pregăteau un amplu program de restructurare economică, pe fondul unei datorii estimate la aproximativ 240 de miliarde de dolari. Potrivit datelor prezentate, nivelul acesteia îl depășește pe cel al datoriei cu care s-a confruntat Grecia în timpul crizei financiare din 2012, considerată până acum unul dintre cele mai mari episoade de incapacitate de plată din istoria recentă.