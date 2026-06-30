Pe măsură ce tot mai mulți oameni aleg să locuiască în mediul urban, competiția dintre marile orașe europene pentru a oferi cele mai bune condiții de trai devine tot mai vizibilă. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, peste 80% din populația lumii trăiește în prezent în orașe și zone urbane, iar ponderea este estimată să continue să crească. Infrastructura modernă, accesul la servicii și oportunitățile profesionale se numără printre principalele motive pentru care tot mai multe persoane aleg viața urbană.

Calitatea vieții rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru cei care aleg să se mute într-un oraș, iar marile centre urbane europene continuă să se remarce prin infrastructură, siguranță și servicii publice. În ediția din 2026 a clasamentului realizat de revista Monocle, trei capitale europene ocupă primele poziții în topul celor mai bune locuri de locuit.

Raportul analizează 75 de orașe din întreaga lume și evaluează nivelul de trai pe baza unor factori care depășesc indicatorii economici clasici, precum produsul intern brut sau nivelul taxelor. Sunt luate în calcul aspecte precum siguranța, transportul, spațiile verzi, conectivitatea, oferta comercială și calitatea vieții de zi cu zi.

Dintre cele 75 de orașe incluse în analiză, 13 orașe europene se regăsesc în primele 20 poziții ale clasamentului global.

Capitala Danemarcei ocupă prima poziție în topul european datorită infrastructurii dedicate bicicliștilor, transportului public eficient și numeroaselor spații verzi. Raportul evidențiază și dezvoltarea scenei gastronomice, precum și oferta variată de magazine din centrul orașului.

Copenhaga este o prezență constantă în clasamentele dedicate calității vieții. Orașul a mai fost desemnat cel mai locuibil din lume în 2021 și 2022, fiind apreciat pentru aerul curat, accesibilitatea serviciilor publice, mediul prietenos pentru familii și portul suficient de curat pentru înot.

Pe locul al doilea se află capitala Portugaliei. Lisabona este apreciată pentru numărul mare de zile însorite, gastronomia diversificată, patrimoniul arhitectural și atmosfera oferită de magazinele independente.

Un alt avantaj îl reprezintă aeroportul, considerat un important punct de legătură pentru zborurile către America de Nord și Africa.

Raportul atrage însă atenția și asupra unei probleme majore: accesul dificil la locuințe. Piața imobiliară din Lisabona se numără printre cele mai scumpe din Europa, prețul unei locuințe ajungând la aproximativ 18,7 ori venitul anual al unei gospodării obișnuite.

Capitala Austriei completează podiumul european și continuă să fie apreciată pentru nivelul ridicat al serviciilor publice și al infrastructurii urbane.

Viena se remarcă prin organizarea frecventă a unor evenimente internaționale importante, dar și prin oferta sa de agrement, care include podgorii aflate la marginea orașului și o rețea extinsă de piscine publice. Capitala Austriei este apreciată și pentru sistemul de locuințe sociale, considerat unul dintre cele mai performante din Europa. În 2025, autoritățile au construit cinci ansambluri rezidențiale noi, cu aproximativ 400 de apartamente, și au renovat alte 11 complexe de locuințe.

Comparativ cu ediția din 2023, Viena a coborât însă în clasament, după ce atunci ocupa prima poziție la nivel mondial.