O maimuță cu buze roz-portocalii izbitoare și față neagră - și care trăiește în pădurile din Republica Democrată Congo - a fost confirmată ca o specie nouă pentru știință, potrivit BBC.

Primata cu blană neagră a fost observată și fotografiată ascunsă în coronamentul înalt al copacilor din pădurile tropicale dense din Parcul Național Lomami, în centrul-estul țării.

Conservatorii care lucrează acolo au raportat pentru prima dată că au văzut acest animal cu aspect neobișnuit în 2008. Dar au realizat o singură fotografie neclară.

După o altă observare, 10 ani mai târziu, o echipă internațională a pornit să găsească și să studieze maimuța și a dezvăluit că era o specie necunoscută anterior.

Aceasta este doar a cincea specie de maimuță africană descoperită în ultimii 75 de ani.

Junior Amboko, doctorand la Universitatea Florida Atlantic, a jucat un rol principal în căutare, care a implicat înregistrări audio, fotografiere și studii genetice detaliate.

Descoperirile au fost publicate în revista PLoS One. Amboko a declarat pentru BBC News că a fost un „sentiment uimitor” să privească în fața unui animal a cărui existență era cunoscută de atât de puțini oameni.

„A descoperi” o specie, în acest context, înseamnă înregistrarea oficială și confirmarea faptului că a evoluat pentru a fi distinctă genetic. Unii localnici știau deja de existența maimuței și o numesc cu un nume comun - Likweli.

Dar Amboko a spus că maimuțele erau „cam timide” - și aveau tendința să se ascundă sus în copaci.

„Ca parte a căutării noastre, am intervievat oameni din 52 de sate apropiate de locul unde trăiesc animalele. Și doar oamenii din opt sate [le văzuseră vreodată]”, își amintește el.

Echipa de cercetare - din RDC, SUA și Germania - a dat animalului numele latin Colobus congoensis, în semn de recunoaștere a diversității naturale din țară.

Are ca specie grupul mai mare de maimuțe colobus. „Acestea sunt maimuțe africane cu adevărat importante, care nu au degete mari”, a explicat profesorul Kate Detwiler de la Universitatea Atlantică din Florida.

„Sunt aceste erbivore ale coronamentului care reprezintă o parte critică a ecosistemului. Credem că au mult de-a face cu procesarea semințelor și germinarea în pădure.”

Profesorul Detwiler speculează că marcajele lor faciale neobișnuite și strălucitoare ar putea fi un semnal vizual pentru alte animale, potențial atractiv pentru un partener sau că ar putea permite animalelor să se identifice reciproc.

Maimuțele au, de asemenea, un strigăt distinctiv, de „răget”. „Le auzi adesea, dar nu le vezi”, a spus Amboko.

Ele cred că animalele sunt rare și limitate la o parte a pădurii unde pot găsi hrana și habitatul de care au nevoie.

Animalele sunt vânate pentru carne, așa că cercetătorii speră că acum, când Colobus congoensis este clasificat ca o specie distinctă, poate fi protejat oficial.

Cercetătorii spun că încă au multe întrebări despre această specie secretă, recent descrisă. Ei intenționează să efectueze un studiu mai detaliat pentru a estima populația lor și a studia comportamentul lor.