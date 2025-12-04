Exclusiv. Cum a murit Sara Ioana Vișoiu. Dezvăluiri din memoriul părinților către Parchet

Decesul Sarei Ioana Vișoiu, o fetiță de numai doi ani, a deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Părinții copilei, Andrei și Roxana Vișoiu, au transmis procurorilor un memoriu detaliat în care descriu circumstanțele medicale, administrative și legale care au precedat tragedia.

Documentul lor cuprinde solicitări clare: stabilirea responsabilităților, valorificarea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății, obținerea unei reparații și aplicarea unor măsuri care să prevină repetarea unor situații similare.

În memoriu se arată că în documentele clinicii, pe site și în comunicări cu pacienții era folosită adresa unui sediu vechi autorizat, de pe strada Olteni. În realitate, intervențiile aveau loc în sediul nou de pe strada Cluceru Udricani, o locație fără autorizație sanitară de funcționare. Părinții afirmă că această practică le-a creat falsa impresie că procedura se va desfășura într-un spațiu autorizat.

Valorile hepatice crescute și comunicarea cu medicii

Memoriul vorbește despre un element medical esențial. Sara prezenta valori ale transaminazelor hepatice de peste șase ori mai mari decât limita normală, situație cunoscută atât de părinți, cât și de medicii clinicii. Conform documentului, aceste valori au fost comunicate explicit într-o discuție pe WhatsApp, în ziua intervenției.

Părinții afirmă că aceste valori indicau o afectare hepatică severă. Literatura medicală internațională arată că un astfel de profil biologic reprezintă o contraindicație pentru anestezia generală la un copil de vârstă atât de mică. În memoriu apare și o discuție în care mama Sarei a propus amânarea procedurii. Medicul i-ar fi transmis că nu este necesar, insistând că intervenția poate avea loc.

Cronologia unei intervenții care s-a transformat într-o tragedie

Ziua de 13 noiembrie 2025 este descrisă pas cu pas în memoriu. Procedura a început în jurul orei 17. Fetiței i-au fost administrate substanțele Dormicum, cunoscut și ca midazolam, și Propofol. Conform documentelor depuse, în mai puțin de o jumătate de oră de la inducerea anesteziei copilul a intrat în stop cardio-respirator.

Părinții susțin că nu au fost anunțați imediat. În memoriu se precizează că au aflat de situația critică la mai bine de o oră după apariția complicațiilor. Tot acolo se arată că apelul la numărul unic de urgență s-a făcut abia la 19:30, după aproape două ore de la începerea procedurii. Manevrele de resuscitare ar fi durat aproximativ patruzeci de minute, iar Sara a fost declarată decedată în jurul orei 20.

Intervenția a avut loc într-un sediu fără autorizație sanitară

Una dintre acuzațiile centrale ale părinților este că intervenția s-a desfășurat într-un spațiu neautorizat. Sediul din strada Cluceru Udricani fusese inaugurat cu aproximativ o lună înainte și era prezentat ca „centru de sedare profundă”. Însă în data intervenției nu exista autorizație sanitară emisă pentru această locație.

În memoriu se arată că exista doar o notificare a DSP București, care nu echivalează cu o autorizație sanitară. De asemenea, documentele depuse pentru obținerea autorizației nu includeau procedurile necesare pentru sedare profundă, deși DSP solicitase în mod repetat completarea dosarului. Autorizația validă exista doar pentru sediul vechi, de pe strada Olteni, unde nu a avut loc procedura.

Ce a constatat Ministerul Sănătății despre dotările sediului nou

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat concluziile preliminare ale verificărilor într-o conferință susținută la Ploiești, după tragedie. În declarațiile sale, ministrul a afirmat că sediul în care a avut loc intervenția nu avea dotările minime necesare pentru a asigura o anestezie generală în condiții de siguranță.

El a menționat lipsa monitorului de funcții vitale, absența unei surse adecvate de oxigen și absența altor echipamente obligatorii. Declarațiile ministrului includ și o comparație între cele două sedii ale clinicii. Sediul vechi, autorizat, funcționa de unsprezece ani și îndeplinea normele, în timp ce sediul nou nu respecta cerințele. Rogobete a numit funcționarea acestui sediu fără autorizație și efectuarea de anestezii generale drept un act de „pură inconștiență”.

Raportul Inspecției Sanitare de Stat și măsurile administrative

Raportul oficial prezentat de Ministerul Sănătății pe 17 noiembrie 2025 confirmă existența unor nereguli. Controlul a evidențiat funcționarea unor cabinete medicale fără autorizație sanitară. În urma acestor constatări, autoritățile au suspendat activitatea medicală a clinicii și au aplicat sancțiuni financiare în valoare de o sută de mii de lei. Raportul a fost transmis procurorilor pentru continuarea anchetei penale.

În memoriu se menționează că, anterior acestui caz, clinica fusese amendată cu douăzeci de mii de lei pentru nerespectarea procedurilor de sterilizare. Părinții consideră că acesta este un indicator al modului în care funcționa structura medicală.

Consimțământul părinților și informațiile care lipsesc

Documentul depus la Parchet detaliază modul în care părinții au semnat un consimțământ pe care îl consideră viciat. Ei afirmă că nu au fost informați despre lipsa echipamentelor necesare, despre lipsa autorizației sediului și nici despre contraindicațiile medicale esențiale în cazul copilului lor.

În memoriu se arată că părinților nu li s-a spus că midazolamul este contraindicat în cazurile în care există afectare hepatică severă sau că propofolul este metabolizat hepatic și poate avea efecte prelungite și riscante în astfel de situații. De asemenea, nu au fost informați că valorile hepatice extrem de ridicate impuneau amânarea intervenției și efectuarea eventualei proceduri doar într-un spital cu secție de terapie intensivă.

Regimul legal al substanțelor folosite și normele care impun utilizarea lor doar în unități autorizate

Memoriul amintește că midazolamul este o substanță psihotropă reglementată strict de legislația privind stupefiantele și psihotropii. Propofolul, la rândul său, necesită condiții speciale de administrare și monitorizare. Normele aflate în vigoare stabilesc circuitul acestor substanțe, de la aprovizionare până la utilizarea lor, și permit administrarea doar în unități autorizate, cu personal calificat și cu dotări adecvate.

Părinții indică și fragmente din literatura medicală, care arată riscurile grave asociate administrării midazolamului în cazurile de insuficiență hepatică. Sintagma „contraindicație absolută” apare în memoriu prin raportare la prospectele oficiale. Documentele medicale citate descriu riscuri precum depresie respiratorie, apnee sau stop cardiac, cu o incidență mai mare la copiii mici și la pacienții cu disfuncții hepatice.

Invocarea jurisprudenței europene și argumentele privind nulitatea consimțământului

Părinții fac referire la o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțată în cauza Codarcea împotriva României. În această cauză, CEDO a stabilit că persoanele trebuie să fie corect și complet informate pentru a putea accepta în mod real o intervenție medicală. Curtea a subliniat că art. 8 din Convenție, privind viața privată, include și dreptul pacientului de a cunoaște riscurile medicale.

Memoriul părinților susține că lipsa informării despre riscurile majore, despre condițiile reale din clinică și despre afectarea hepatică a copilului face ca acordul lor să fie lipsit de validitate. Părinții consideră că au existat mai multe forme de eroare esențială și de inducere în eroare.

Solicitările formulate în ancheta penală

La finalul memoriului, părinții cer procurorilor constatarea încălcării normelor legale privind funcționarea structurii medicale, stabilirea răspunderii penale și administrative pentru întreaga situație, precum și utilizarea raportului Ministerului Sănătății ca probă oficială.