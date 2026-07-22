Prietenia este una dintre cele mai apreciate relații, iar astrologia încearcă de mult timp să explice de ce unele persoane sunt mai loiale decât altele, potrivit publicației Grazia Malaysia.

O analiză a clasamentelor publicate de patru publicații internaționale arată că cinci zodii apar constant în topurile celor mai devotați prieteni: Taur, Rac, Scorpion, Capricorn și Leu.

Clasamentele au fost realizate de publicații precum Parade (SUA), LoveToKnow (SUA), The Times of India și Grazia Malaysia.

Deși ordinea diferă ușor de la o sursă la alta, cele cinci semne zodiacale sunt menționate în mod repetat pentru loialitate, stabilitate și disponibilitatea de a-și sprijini prietenii în momentele dificile.

Majoritatea surselor îl plasează pe Taur printre cele mai de încredere zodii. Astrologii susțin că nativii acestei zodii construiesc relații pe termen lung și preferă un cerc restrâns de prieteni, pe care îl păstrează ani la rând.

Taurii sunt descriși drept persoane consecvente, răbdătoare și dispuse să ofere ajutor fără să aștepte ceva în schimb. Tocmai această constanță îi face să fie considerați printre cei mai buni prieteni.

Racul este asociat cu empatia și grija față de cei apropiați. Potrivit publicațiilor analizate, nativii acestei zodii sunt printre primii care oferă sprijin emoțional atunci când un prieten trece printr-o perioadă dificilă.

Și Scorpionul apare constant în aceste clasamente. Deși este selectiv atunci când își alege prietenii, odată ce acordă încredere rămâne extrem de loial și își protejează apropiații.

Capricornii sunt caracterizați prin seriozitate și responsabilitate. Astrologii spun că preferă relațiile stabile și evită conflictele inutile, motiv pentru care prieteniile lor rezistă adesea mulți ani.

În același timp, această zodie este apreciată pentru faptul că oferă sprijin practic și încearcă să găsească soluții atunci când cei apropiați au nevoie de ajutor.

Leul încheie topul celor mai loiali prieteni. Publicațiile internaționale îl descriu drept generos, protector și gata să își susțină prietenii atât în momentele de succes, cât și în perioadele dificile.

Deși își dorește apreciere și recunoaștere, Leul este considerat un aliat de încredere, capabil să își apere apropiații și să rămână implicat în relațiile importante.