Patru zodii intră într-o perioadă favorabilă. Ce aduce finalul lui iulie

Patru zodii se află într-o perioadă asociată cu noi oportunități în ultimele săptămâni din iulie 2026, potrivit interpretărilor astrologice. Leul, Racul, Fecioara și Gemenii sunt printre semnele influențate direct de principalele tranzite ale lunii.

Jupiter se află în Leu, Mercur este retrograd în Rac până pe 23 iulie, Venus traversează Fecioara, iar Marte se află în Gemeni. În astrologie, aceste mișcări sunt asociate cu schimbări de direcție, reevaluarea unor decizii și apariția unor contexte favorabile pentru noi inițiative.

Leii sunt direct vizați de unul dintre cele mai importante tranzite astrologice ale perioadei. Jupiter a intrat în Leu la finalul lunii iunie 2026 și va rămâne în acest semn până în iulie 2027.

Cafe Astrology asociază tranzitul lui Jupiter prin Leu cu o nevoie mai mare de exprimare, creativitate și încredere. Pentru nativii acestei zodii, perioada poate favoriza asumarea unor proiecte și o vizibilitate mai mare.

Și analiza astrologică publicată de People indică o perioadă importantă în jurul datelor de 20 și 21 iulie, când Jupiter formează conexiuni cu Neptun, Pluto și Uranus.

Pentru Lei, oportunitatea poate apărea în special în zona profesională sau în proiectele care presupun inițiativă și expunere.

Racii traversează una dintre cele mai intense perioade astrologice ale lunii. Mercur este retrograd în acest semn între 29 iunie și 23 iulie, potrivit calendarului astrologic publicat de CHANI.

Tranzitul este asociat cu reevaluarea unor decizii și revenirea asupra unor situații din trecut. Hindustan Times notează că retrogradarea lui Mercur în Rac pune accent pe reflecție și clarificarea intențiilor.

După 23 iulie, când Mercur își reia mersul direct, astrologii anticipează o perioadă mai favorabilă pentru luarea deciziilor.

Pentru Raci, o oportunitate importantă poate veni în urma unei situații analizate sau amânate în prima parte a lunii.

Venus a intrat în Fecioară pe 9 iulie, unul dintre tranzitele importante ale acestei luni.

În interpretarea astrologică, Venus este asociată cu relațiile, atracția, valorile personale și finanțele. Hindustan Times arată că prezența planetei în Fecioară favorizează o abordare mai practică și mai atentă a priorităților.

Pentru nativii Fecioară, finalul lunii poate aduce contexte favorabile în relații, dar și oportunități care pornesc de la o evaluare mai realistă a propriilor resurse.

Schimbarea nu este asociată neapărat cu o decizie bruscă, ci cu alegerea unei direcții mai clare.

Marte se află în Gemeni în această perioadă, potrivit datelor astrologice publicate de Cafe Astrology. Tranzitul este asociat cu o comunicare mai intensă, rapiditate în reacții și dorința de acțiune.

Pentru Gemeni, energia perioadei poate favoriza inițiativele și schimbările de direcție. Ideile noi, discuțiile și contactele profesionale pot avea un rol important în apariția unei oportunități.

Influența lui Uranus în Gemeni este, de asemenea, prezentă în analizele astrologice pentru luna iulie. People descrie conexiunea dintre Uranus și celelalte planete lente drept un context favorabil schimbării unor tipare și explorării unor variante diferite.

Pentru Gemeni, oportunitatea de la finalul lunii poate apărea tocmai dintr-o idee sau propunere neașteptată.

Leul, Racul, Fecioara și Gemenii sunt printre zodiile aflate în centrul principalelor tranzite astrologice din iulie 2026. Jupiter, Mercur, Venus și Marte formează contextul pe care astrologii îl asociază cu noi direcții și oportunități.

Interpretările astrologice nu reprezintă predicții certe, însă finalul lunii iulie este descris de mai multe publicații de profil drept o perioadă de schimbare și reevaluare.