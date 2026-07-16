Gestul prințului William din ziua în care regele Charles s-a întâlnit cu prințul Harry a reaprins speculațiile privind relația tensionată dintre cei doi frați. Un comentator regal susține că alegerea moștenitorului tronului de a participa la un meci de polo, în loc să fie prezent la reuniunea de familie, a fost una intenționată, potrivit Express.

Richard Fitzwilliams a declarat că prezența prințului William la un eveniment caritabil de polo, desfășurat în aceeași zi în care Harry s-a întâlnit cu regele Charles, transmite un mesaj clar despre stadiul relației dintre cei doi.

Potrivit acestuia, William nu este pregătit pentru o reconciliere cu fratele său și consideră că încrederea dintre ei a fost grav afectată.

Comentatorul susține că prințul de Wales se simte trădat după publicarea autobiografiei „Spare”, dar și în urma interviurilor și documentarelor în care Harry și Meghan Markle au făcut dezvăluiri despre familia regală. Potrivit acestuia, prințesa Catherine îi împărtășește punctul de vedere.

Întâlnirea dintre regele Charles și prințul Harry a avut loc pe 10 iulie, la reședința privată Highgrove, din comitatul Gloucestershire.

În aceeași zi, prințul William și prințesa Catherine au participat la DMMI Royal Charity Polo Cup, eveniment organizat la Windsor.

Prințul William și fratele său sunt în relații reci de mai mulți ani. Tensiunile au început înaintea căsătoriei lui Harry cu Meghan Markle și s-au accentuat după interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey, lansarea serialului documentar de pe Netflix și publicarea volumului autobiografic „Spare”.

Deși întâlnirea dintre regele Charles și fiul său a alimentat speranțele privind o apropiere în familia regală, comentatorii susțin că o împăcare între William și Harry pare, cel puțin deocamdată, puțin probabilă.