Novak Djokovic a părăsit competiția de la Wimbledon după o confruntare intensă în semifinale, unde a fost învins de Jannik Sinner. Deși meciul a fost dominat de tenismenul italian, fostul lider mondial nu dezarmează. Eșecul a pus capăt visului sârbului de a obține cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră, o performanță care ar fi stabilit un record absolut. Deși a recunoscut ulterior că rezultatul reprezintă o lovitură dureroasă, sportivul nu pare deloc dispus să pună capăt unei cariere legendare.

În momentul în care multiplul campion a părăsit Arena Centrală în aplauzele spectatorilor, după un scor de 6-4, 6-4, 6-4, fanii tenisului s-au întrebat dacă îl vor mai vedea evoluând la acest nivel. Întrebat dacă își dorește să continue duelul cu reprezentanții noii generații și după ce va împlini 40 de ani, în cadrul ediției cu numărul 150 a turneului de anul viitor, sârbul a oferit un răspuns plin de speranță.

„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată. Vom vedea”, a declarat Djokovic.

Chiar dacă a ratat șansa de a bifa o nouă finală de Grand Slam la simplu, statisticile sale rămân impresionante și demonstrează că doar o elită restrânsă de jucători din circuitul masculin îi poate pune probleme reale. De altfel, parcursul său din acest an arată o constanță remarcabilă în fazele superioare ale marilor competiții din circuitul mondial.

„Desigur, sunt dezamăgit. Voiam să câştig Wimbledon. Acesta este motivul pentru care încă mă străduiesc atât de mult”, a subliniat campionul sârb, care a cucerit ultimul său trofeu major la US Open în 2023.

Tenismenul a analizat realist prestația sa din semifinale, dar a scos în evidență și aspectele pozitive ale turneului din acest an. Acesta s-a arătat mulțumit de capacitatea sa de a lupta de la egal la egal cu cei mai buni sportivi din lume, chiar și în momentele de maximă presiune.

„Sunt mândru de ceea ce am realizat acum trei nopţi. Felix este numărul trei, al patrulea jucător din lume. Am demonstrat atât mie, cât şi celorlalţi, că încă pot juca la cel mai înalt nivel, şi am făcut-o. Am ajuns în semifinalele de la Wimbledon. Să pierd în seturi consecutive împotriva celui mai bun jucător din lume, bine. Aşa stau lucrurile. Dar turneul a fost pozitiv din punctul de vedere al atitudinii pe teren, al spiritului de luptă şi al dedicării. Adică, acestea sunt încă prezente”, a explicat „Nole”.

Obiectivul principal devine acum refacerea fizică și psihică pentru ultimul turneu de Grand Slam al sezonului curent, cel de la New York. Jucătorul este decis să lase în urmă această partidă și să își canalizeze întreaga energie către competiția americană.

„Rămâne un gust puţin amar, pentru că astăzi nu am fost la nivelul dorit. Dar dăm pagina şi mergem mai departe”, a mărturisit sportivul.

În ciuda speculațiilor apărute în spațiul public cu privire la vârsta sa și la eventualitatea retragerii din activitate, legendarul jucător a ținut să precizeze că decizia de a continua îi aparține în totalitate și este ghidată doar de pasiunea pentru sportul alb.

„Nu simt nicio presiune şi nimeni nu mă obligă să joc. O fac pentru că îmi doresc cu adevărat şi pentru că încă pot. Încă pot juca la nivelul unui jucător din top 10, top 5. Să vedem ce ne rezervă viitorul”.