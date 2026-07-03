Turneul de Mare Șlem de la Wimbledon continuă să ofere meciuri memorabile și răsturnări de situație spectaculoase. Ziua de vineri a adus confirmarea formei excelente pentru principalii favoriți, dar și o eliminare de răsunet care a dat peste cap calculele hârtiei pe iarba londoneză. Italianul Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial și deținătorul trofeului, alături de sârbul Novak Djokovic, au reușit să își asigure biletul pentru optimile de finală ale competiției.

Principalul favorit al competiției, Jannik Sinner, a avut o evoluție extrem de sigură în turul al treilea. Tenismenul italian nu i-a dat nicio șansă americanului Jenson Brooksby, aflat pe poziția 81 în ierarhia ATP. Sinner s-a impus în trei seturi identice, scor 6-4, 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat două ore și 13 minute de joc.

Pentru liderul mondial, acest succes reprezintă o descătușare, mai ales după parcursul modest de acum o lună de la Roland Garros, unde a fost eliminat surprinzător încă din turul secund. Deținător a patru titluri de Mare Șlem, italianul pare să își fi regăsit cadența pe suprafața rapidă de la Londra.

În faza următoare, Sinner va da piept cu marea surpriză a turneului, japonezul Shintaro Mochizuki. Ocupant al locului 151 mondial și venit din calificări, niponul a reușit să treacă în patru seturi de spaniolul Rafael Jodar, cap de serie numărul 23, cu scorul de 1-6, 7-6, 6-4, 6-4.

Sârbul Novak Djokovic continuă să dărâme barieră după barieră în tenisul mondial. Prin victoria obținută vineri, fostul lider ATP a ajuns la o bornă impresionantă de 105 victorii pe iarba de la Wimbledon. Cu acest succes, el a egalat recordul istoric deținut de elvețianul Roger Federer. În acest moment, singura care se mai află în fața lor în istoria turneului este legendara Martina Navratilova, care a strâns 120 de victorii la Londra.

Misiunea lui Djokovic din turul al treilea nu a fost însă una lipsită de emoții. Sârbul a fost pus la grea încercare de francezul Arthur Rinderknech, numărul 28 mondial. După un meci intens și plin de dramatism, Djokovic s-a impus în patru seturi, scor 7-5, 6-4, 1-6, 7-6, demonstrând încă o dată o stăpânire de sine remarcabilă în momentele cheie.

Pentru un loc în sferturile de finală, legendarul jucător sârb se va duela cu rusul Roman Safiulin, ocupantul locului 132 ATP. Safiulin a produs o altă surpriză majoră pe tabloul masculin, eliminându-l în trei seturi clare, 6-3, 6-3, 6-3, pe brazilianul Joao Fonseca.

Cea mai mare surpriză a zilei de vineri a fost oferită de eliminarea rusului Daniil Medvedev. Ocupantul locului 9 mondial și fost lider al circuitului masculin s-a oprit în mod neșteptat în turul al treilea. Campionul de la US Open din 2021 a fost învins în trei seturi strânse, toate decise la detalii, scor 7-6, 7-6, 7-5, de germanul Jan-Lennard Struff.

Pentru Medvedev, aceasta este a doua eliminare timpurie consecutivă într-un turneu de Mare Șlem, după ce la finele lunii mai părăsea Roland Garros-ul încă din runda inaugurală. Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât rusul avusese evoluții excelente la Londra în ultimii ani, atingând semifinalele în edițiile din 2023 și 2024.

De cealaltă parte, la vârsta de 36 de ani, Jan-Lennard Struff trăiește o a doua tinerețe sportivă. Germanul nu mai trecuse niciodată de turul al treilea la Wimbledon, deși se mândrește cu optimi de finală la Roland Garros și US Open. Struff va încerca duminică să obțină prima sa calificare din carieră în sferturile unui turneu major, urmând să joace împotriva învingătorului dintre polonezul Hubert Hurkacz și americanul Tommy Paul.

Meciurile din turul al treilea al probei masculine de simplu au oferit următoarele scoruri:

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Jenson Brooksby (SUA) 6-4, 6-3, 6-4 Shintaro Mochizuki (Japonia) - Rafael Jodar (Spania/N.23) 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4 Roman Safiulin (Rusia) - Joao Fonseca (Brazilia/N.24) 6-3, 6-3, 6-3 Novak Djokovic (Serbia/N.7) - Arthur Rinderknech (Franţa/N.25) 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4) Jan-Lennard Struff (Germania) - Daniil Medvedev (Rusia/N.8) 7-7, 7-6 (7/5), 7-5