Firmele care nu au curățat străzile în București, amendate

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat joi pe Facebook că Poliția Locală a aplicat amenzi operatorilor de salubritate din toate cele șase sectoare ale orașului pentru lipsa de conformitate cu regulamentul privind deszăpezirea și întreținerea stradală în sezonul rece.

Edilul a explicat că verificările au fost inițiate după mai multe sesizări privind modul în care firmele private și serviciile publice își desfășoară activitatea de iarnă. Pentru fiecare arteră unde s-au constatat nereguli, s-a aplicat câte o amendă de 5.000 de lei.

„Am dispus Poliției Locale să verifice modul în care operatorii de salubritate și-au desfășurat activitatea. Polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde s-a constatat nerespectarea obligațiilor legate de serviciul de iarnă”, a declarat Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit raportului PMB, sancțiunile aplicate pe sectoare au fost:

Sectorul 1: 12 artere, total 60.000 lei

Sectorul 2: 11 artere, total 55.000 lei

Sectorul 3: 19 artere, total 95.000 lei

Sectorul 4: 19 artere, total 95.000 lei

Sectorul 5: 13 artere, total 65.000 lei

Sectorul 6: 11 artere, total 55.000 lei

Primarul Capitalei a ținut să sublinieze că PMB nu administrează direct operatorii de salubritate, atribuțiile reale fiind ale primăriilor de sector. Rolul municipalității este de control și monitorizare, pentru a se asigura că problemele semnalate de cetățeni sunt remediate.

„PMB are în schimb atribuții de control, pe care le-am exercitat. Sesizările primite sunt direcționate către sectoare, iar noi verificăm ulterior rezolvarea lor.”

Ciprian Ciucu a mai menționat că primarii de sector trebuie să garanteze accesul apei provenite din topirea zăpezii către gurile de scurgere și că Apa Nova are responsabilitatea de a preveni blocajele în canalizare.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că Poliția Locală va continua să monitorizeze activitatea operatorilor și modul în care sectoarele respectă obligațiile de întreținere pe durata sezonului rece.