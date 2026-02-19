Străzi și trotuare încă blocate de nămeți în Sectorul 1. Primăria anunță sancțiuni pentru operatorul de salubritate

Primăria Sectorului 1 avertizează că va aplica sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor privind deszăpezirea, în condițiile în care, la aproape două zile de la debutul ninsorii, numeroase străzi și trotuare sunt încă acoperite de nămeți. Instituția susține că operatorul de salubritate responsabil de intervenții nu dispune de capacitatea necesară pentru a face față situației din teren.

„Primăria Sectorului 1 semnalează abateri grave de la obligaţiile de deszăpezire, înregistrate începând cu 17 februarie 2026. Sectorul rămâne, la aproape două zile de la debutul episodului de ninsoare, cu străzi şi trotuare blocate de nămeţi, din cauza capacităţii insuficiente de acţiune a operatorului de salubritate care răspunde şi de activităţile de deszăpezire”, a transmis instituția prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit Primăriei, responsabilitățile operatorului derivă din cadrul legal în vigoare, inclusiv din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 și din Programul de Deszăpezire aprobat de Consiliul Local Sector 1.

În etapa „Urgența 1”, compania trebuia să curețe până la asfalt podurile, pantele, pasajele și arterele principale și să prevină apariția poleiului. Cele 25 de zone considerate prioritare nu au fost însă finalizate în termenul stabilit. Deși ora-limită era miercuri, la 20:00, intervențiile au continuat și joi după-amiază.

În ceea ce privește faza „Urgența 2”, care viza străzile secundare, Primăria susține că lucrările au fost realizate doar parțial și neuniform. Din cele 39 de zone incluse în program, s-a intervenit în 23, iar niciuna nu ar fi fost dusă la bun sfârșit. În mai multe locuri, zăpada este bătătorită, iar gheața persistă.

Reprezentanții Primăriei afirmă că au pus la dispoziție material antiderapant pentru întreaga perioadă de intervenție, însă utilizarea acestuia nu ar fi fost suficientă pentru a asigura condiții optime de circulație. Operatorul ar fi folosit 800 de tone de sare, deși capacitatea de împrăștiere era de 2.000 de tone.

„Primăria Sectorului 1 a monitorizat în permanenţă activitatea din teren, prin structurile cu atribuţii de control şi prin centralizarea sesizărilor primite de la cetăţeni. Toate datele indică întârzieri, timpi mari de reacţie şi un ritm de lucru cu mult sub cerinţele asumate de către Romprest. În consecinţă, Primăria Sectorului 1 va aplica toate măsurile contractuale şi legale disponibile, inclusiv sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire. Intervenţiile rămân în desfăşurare, iar verificarea lucrărilor continuă, pe zone şi pe etape, până la atingerea standardului de curăţare prevăzut în Programul de Deszăpezire”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 1.

Autoritățile locale anunță că verificările vor continua până când lucrările vor corespunde standardelor stabilite prin programul aprobat.