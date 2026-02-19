Social

99,9% din drumurile afectate de viscol în Vrancea sunt deschise, anunță CNAIR

99,9% din drumurile afectate de viscol în Vrancea sunt deschise, anunță CNAIR
CNAIR anunță redeschiderea majorității drumurilor afectate de ninsorile din Vrancea. Singurul sector închis este DN 23B între Ciorăști și Măicănești. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Autoritatea Națională pentru Administrarea și Întreținerea Drumurilor (CNAIR) anunță că aproape toate drumurile afectate de ninsorile și viscolul din ultimele zile au fost redeschise circulației.

Situația drumurilor naționale din Vrancea după ninsori, potrivit CNAIR

Conform informațiilor furnizate joi dimineață, 99,9% din sectoarele de drum afectate de condițiile meteorologice extreme sunt acum accesibile fără restricții.

La această oră, în urma acţiunilor permanente şi susţinute ale personalului CNAIR, au fost deschise circulaţiei, fara restricţii, 99,9% din sectoarele de drum afectate de condiţiile meteorologice extreme din ultimele zile”, precizează Autoritatea Națională pentru Administrarea și Întreținerea Drumurilor (CNAIR).

În prezent, singurul sector care rămâne închis este DN 23B, între localitățile Ciorăști și Măicănești, pe o distanță de aproximativ 14 kilometri. Motivul închiderii este reprezentat de viscolul și precipitațiile abundente care încă afectează zona.

Intervențiile CNAIR pe drumurile din Vrancea

În intervalul 18 februarie, ora 18:00 – 19 februarie, ora 06:00, echipele CNAIR au acționat intensiv pe drumurile naționale din județul Vrancea. În total, s-au utilizat 765 de utilaje de deszăpezire, au fost răspândite 3252,7 tone de material antiderapant, 5690 de litri de soluție ecologică și 47,2 tone de clorură de calciu.

Autoritatea Națională pentru Administrarea și Întreținerea Drumurilor (CNAIR) subliniază că aceste acțiuni au fost efectuate permanent și cu efort susținut pentru a permite redeschiderea drumurilor și pentru a menține siguranța traficului.

Recomandări pentru șoferi în condiții de iarnă

Șoferii care circulă în județul Vrancea sunt sfătuiți să acorde atenție sporita condițiilor meteo. Este recomandat să reducă viteza în zonele afectate, să circule cu prudență și să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece.

În ciuda redeschiderii majorității drumurilor, autoritățile avertizează că zonele cu viscol persistent pot rămâne temporar dificile pentru deplasare, iar atenția șoferilor trebuie să rămână ridicată.

