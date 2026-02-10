Greșeala care îi costă scump pe proprietarii de case. Ce spune legea despre pomii vecinului

Mutarea la casă vine cu promisiunea liniștii și a libertății, însă realitatea cotidiană ne învață rapid că gardul care ne desparte de ceilalți nu este doar o barieră fizică, ci și o graniță juridică fragilă. Una dintre cele mai vechi surse de conflict în comunitățile rurale și urbane deopotrivă este „războiul vegetației”: pomul vecinului care face umbră pe roșiile tale, fructele care cad pe gazonul proaspăt tuns sau rădăcinile care ridică pavajul din curte.

Pentru a evita escaladarea acestor mici neînțelegeri în procese costisitoare, este esențial să înțelegem ce spune Codul Civil român despre drepturile și obligațiile care guvernează viața la curte.

Totul începe cu momentul plantării. Entuziasmul unui grădinar începător poate duce la erori care vor deveni evidente abia peste 10 ani, când puietul de nuc devine un gigant. Conform Articolului 612 din Codul Civil, există reguli stricte privind distanța minimă față de linia de hotar.

Dacă nu există un regulament de urbanism local sau o cutumă (obicei al locului) care să prevadă altfel, orice arbore de talie mare trebuie plantat la cel puțin 2 metri de gard. Pentru arbuști, gard viu sau plante mici, distanța minimă este de 60 de centimetri. Nerespectarea acestor distanțe îi dă vecinului dreptul legitim de a cere scoaterea pomului sau tăierea acestuia la o înălțime care să nu deranjeze.

Este important de reținut că aceste reguli nu sunt opționale. Chiar dacă relația cu vecinul este excelentă astăzi, un nou proprietar ar putea cumpăra casa de alături mâine și ar putea invoca legea pentru a vă obliga să tăiați pomii plantați necorespunzător.

Aceasta este, probabil, cea mai frecventă întrebare în rândul celor care stau la casă. Dacă ramurile pomului vecinului trec de linia gardului și atârnă deasupra curții tale, cine are dreptul să se bucure de recoltă?

Legea face o distincție clară între fructele aflate în pom și cele căzute. Conform Articolului 613, fructele care cad în mod natural de pe ramurile care depășesc granița terenului tău îți aparțin de drept. Din momentul în care mărul a atins solul curții tale, el devine proprietatea ta, iar vecinul nu poate intra pe terenul tău să îl revendice fără permisiune.

Totuși, dacă fructele sunt încă în pom, situația se schimbă drastic. Chiar dacă ramura este în spațiul tău aerian, fructele aparțin proprietarului pomului. Culegerea lor fără acord este, tehnic, o formă de însușire a bunului altuia. Legea protejează dreptul de proprietate asupra „produsului” pe care îl generează planta, indiferent unde se extind ramurile acesteia.

Dacă te afli în situația în care ramurile vecinului îți zgârie mașina sau îți acoperă panourile solare, instinctul ar fi să pui mâna pe foarfeca de grădină. Atenție, însă: legea nu îți permite să toaletezi singur ramurile care trec gardul.

Procedura legală este următoarea: trebuie să îi soliciți vecinului să își curețe pomul. Dacă acesta refuză, singura cale legală este acțiunea în instanță.

În schimb, legea este mult mai permisivă cu rădăcinile. Dacă rădăcinile pomului vecinului pătrund pe terenul tău și îți afectează fundația, țevile sau grădina, ai dreptul legal să le tai singur, fără a cere acordul nimănui. Această diferență vine din faptul că rădăcinile sunt considerate o intruziune directă în substanța terenului tău.

Deși Codul Civil nu menționează explicit „dreptul la soare” în termeni poetici, acesta reglementează servitutea de vedere și limitele exercitării dreptului de proprietate. Dacă un pom plantat prea aproape de gard îți lasă întreaga casă în întuneric total, poți invoca un „abuz de drept”.

Proprietarul unui teren nu poate să își folosească proprietatea într-un mod care să îi cauzeze vecinului un prejudiciu excesiv, care depășește „inconvenientele normale ale vecinătății”. Un nuc uriaș care blochează complet lumina naturală într-o cameră de locuit poate fi considerat un astfel de inconvenient, iar instanța poate decide toaletarea sau chiar tăierea acestuia.

Buna vecinătate nu înseamnă doar restricții, ci și obligații de sprijin reciproc. Una dintre cele mai importante este „dreptul de trecere pentru întreținere”. Dacă vecinul tău are nevoie să își toaleteze pomul, să vopsească gardul comun sau să repare un zid care dă spre curtea ta, tu ești obligat prin lege să îi permiți accesul.

Acest acces trebuie să fie făcut la ore rezonabile, cu o notificare prealabilă și cu condiția ca el să repare orice eventuală daună produsă. Nu poți refuza accesul pur și simplu din orgoliu, deoarece acesta este un drept de servitute reglementat clar.

Deși legile sunt clare, aplicarea lor în instanță durează ani și costă sume considerabile. În 90% din cazuri, problemele legate de fructe, umbră și garduri se pot rezolva printr-o abordare diplomatică.

Înainte de a invoca articole din Codul Civil, încearcă o discuție la o cafea. Oferă-te să ajuți la tăierea ramurilor care te deranjează sau propune-i vecinului să împărțiți recolta din ramurile care trec gardul în schimbul tolerării umbrei. La curte, un vecin mulțumit valorează mai mult decât un proces câștigat, pentru că liniștea de după gard nu are preț.