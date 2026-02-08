Ce trebuie să faci înainte de a mânca la restaurant. Părintele Pimen Vlad spune că e obligatoriu

Părintele Pimen Vlad spune că este obligatoriu să faci un anume gest chiar și când te afli în restaurant. Acesta a explicat că acest gest te poate salva de eventuale dureri de stomac.

Părintele spune că este important ca înainte să mănânci din mâncare oriunde te afli, dar mai ales în restaurant să închini farfuria. Nu este doar un gest, ci o acțiune conștientă de a purifica mâncarea.

”Niciodată să nu vă rușinați dacă faceți cruce. Ești la restaurant fă o cruce pe mâncarea aia, că nu știi în bucătăria aia ce a fost. Ce înjurături, că poate ție ți se pare că au pus de toate. Dar nu știi ce are ea. Toate înjurăturile, toate alea de acolo, amarul acela, e de la mâncarea aceea de la restaurant”, a explicat omul bisericii.

Acesta a argumentat că atunci când îți e rău sau îți pică prost mâncarea, acesta poate fi unul dintre motive. ”Și apoi ți-e rău de nu știi de unde și ce e cu tine. De ce spun unii: azi la mânăstire mi-au dat un borș, dar așa un gust a avut. Dar părintele ăla sau Maica au cerut ajutorul lui Dumnezeu. Și se vede în mâncare treaba asta”, a mai spus preotul.

De asemenea părintele a explicat că vorbește din experiență. ”La schit eu făceam la bucătărie. Puneam un cazan de 3 găleți de apă, cartofi, niște urzici din grădină și atât. Asta era tot. Cât mă pricepeam eu un copil la 18 ani. Și ei îmi ziceau: dacă e fierbinte e bun, în rest nu mai contează. Și încercam să îi mulțumesc și mai făceam gogoși sau clătite.

Și venea părintele Andrei de 80 de ani, era vărul părintelui Cleopa. Și eu le aruncam pe acolo, ca să le fac. Și el a zis că a mai văzut bucătar, dar n-a văzut ca mine să le arunc. Se bucurau. Iar apoi când am plecat în armată plângeau bătrâni după mine. Apoi am venit la Sihăstria și așa a orânduit Dumnezeu”, a conchis el.